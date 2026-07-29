Estudiantes de escuela de Michigan reportaron conducta sexual de Epstein

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Dos personas que asistieron a una prestigiosa escuela de bellas artes de Michigan denunciaron conductas de índole sexual por parte de Jeffrey Epstein, un importante donante, según una investigación que también descubrió decenas de acusaciones que abarcan décadas contra casi otras 50 personas.

El Interlochen Center for the Arts opera un campamento de verano y una escuela de artes escénicas que atrae a estudiantes de todo el mundo. Contrató a un bufete de abogados en 2024 para investigar denuncias de abuso sexual por parte de docentes y personal. Posteriormente, amplió el trabajo para incluir información sobre Epstein, el financista de 66 años que se suicidó en la cárcel en 2019.

Interlochen retiró el nombre de Epstein de un albergue después de que fuera condenado por delitos sexuales en Florida en 2008. El edificio, rebautizado como Green Lake Lodge, fue demolido recientemente después de que el Departamento de Justicia publicara millones de páginas sobre él que se habían recopilado a lo largo de los años.

Sanghavi Law Office afirma que recopiló 70 testimonios de exalumnos que alegan "conducta física de índole sexual" por parte de 47 miembros del profesorado y del personal vinculados a Interlochen desde la década de 1950 hasta la de 2010, la mayoría antes de 2000.

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"La información reunida durante esta investigación es, sencillamente, devastadora", señala el informe de 97 páginas, al indicar que exalumnos denunciaron captación, coqueteo, tocamientos sexuales y relaciones sexuales.

Interlochen indicó que ha proporcionado los nombres de las personas acusadas a las autoridades del condado de Grand Traverse, en el norte de Michigan, para determinar qué medidas podrían adoptarse. Ninguna trabaja actualmente allí, y más de un tercio ha fallecido.

"Lamentamos profundamente el daño sufrido por miembros de nuestra comunidad y ofrecemos nuestras disculpas a quienes se vieron afectados por el abuso en Interlochen", declararon el presidente de la institución Trey Davey y el director de su junta directiva, Barrett Rollins, en una carta a la comunidad publicada en internet.

"Si bien la gran mayoría de los incidentes descritos en la investigación ocurrieron hace muchas décadas, y las denuncias de abuso en Interlochen han disminuido significativamente en los últimos 25 años, el paso del tiempo no reduce las experiencias de nuestros exalumnos", expresaron. "El abuso sexual cometido por un adulto en una posición de poder o confianza contra un estudiante está mal, entonces y ahora".

Hoy en día, agregaron, Interlochen "es fundamentalmente diferente de la institución descrita en este informe", con políticas integrales de seguridad y una cultura transformada.

Epstein, que tocaba el fagot, fue campista en Interlochen en 1967. Donó más de 400.000 dólares a la escuela entre 1990 y 2003.

Dos mujeres relataron a los investigadores que Epstein incurrió en conductas de índole sexual con ellas, una de ellas en el albergue de Interlochen que llevaba su nombre.

Según el informe, él rozó su cuerpo "por encima de la ropa, de una manera que indicó que fue accidental".

El informe añade que Epstein también pagó para que ella lo visitara en Nueva York cuando era estudiante. Ella dijo que "cada vez que él se propasaba con ella, se quedaba paralizada hasta que él se detenía".

La otra mujer dijo, según el informe, que le dio un masaje a Epstein en su casa, y que él pudo haberle pedido que se quitara la parte de arriba. Nunca volvió a tener contacto con Epstein ni con su novia, Ghislaine Maxwell.

Al margen de la investigación escolar, al menos dos exalumnas de Interlochen formularon acusaciones de captación y abuso contra Epstein y Maxwell, según registros federales e informes de prensa. Sus identidades no se hicieron públicas.

Una testificó contra Maxwell en 2021, cuando fue condenada por tráfico sexual. No está claro si esas mujeres hablaron con el bufete contratado para la investigación de Interlochen.