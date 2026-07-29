Conoció a un hombre en redes y fue secuestrada

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Una jovencita que vino desde Rioverde a encontrarse con un hombre que conoció en redes sociales, terminó siendo retenida contra su voluntad en un condominio de la colonia Pavón y finalmente fue rescatada por elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes lograron detener al individuo y la madre de éste que ahora están acusados de privación ilegal de la libertad.

De acuerdo a los hechos, la movilización comenzó cuando un familiar de la joven llegó hasta las inmediaciones de la Comandancia Central de Pavón para solicitar auxilio. Explicó que la joven, originaria de Rioverde, había acudido a encontrarse con un hombre al que estaba conociendo a través de redes sociales y posteriormente perdió comunicación regular con ella, aunque alcanzó a compartir de manera intermitente su ubicación.

Con esta información, los agentes se trasladaron de inmediato a la zona e iniciaron recorridos a pie para ubicar el domicilio. Ante la dificultad para identificarlo, el familiar logró enviarle un mensaje por WhatsApp pidiéndole que gritara, golpeara o hiciera algún ruido; momentos después, los oficiales escucharon golpes provenientes de un departamento y, al aproximarse y llamar a la puerta, percibieron también lo que parecía ser un forcejeo.

Al abrirse la puerta, la joven salió corriendo, visiblemente alterada y pidiendo ayuda a los policías, a quienes señaló a un hombre y una mujer que se encontraban en el interior como quienes presuntamente no le permitían salir. El sujeto adoptó una actitud agresiva, por lo que los agentes procedieron a detenerlo junto con la mujer, que resultó ser su madre, ante el señalamiento directo de la afectada.

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La joven fue puesta a salvo y recibió el acompañamiento correspondiente, mientras que los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones sobre la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad.

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La Guardia Civil Municipal exhortó a extremar precauciones al establecer contacto con desconocidos mediante redes sociales y, particularmente, al concretar encuentros presenciales.