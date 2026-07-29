Muere taxista tras chocar contra una barda en avenida Carranza

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Un taxista perdió la vida la mañana de este miércoles, luego de impactar la unidad que conducía contra una barda en avenida Venustiano Carranza, a la altura de Río Papaloapan, frente al Deportivo Potosino.

De acuerdo con información de la Policía Vial de la capital, el percance involucró al taxi con número económico 3850, cuyo conductor falleció a consecuencia del fuerte impacto.

El accidente se registró a las afueras de las instalaciones de los filtros de Interapas, donde oficiales de Policía Vial realizaron labores de abanderamiento para agilizar el tránsito y permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia.

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Paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, el operador del taxi ya no contaba con signos vitales al momento de la atención.

Debido a las labores de auxilio y al procesamiento de la escena por parte de las autoridades, se implementó una reducción de carriles sobre avenida Carranza, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones del personal vial.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para esclarecer los hechos.