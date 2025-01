La joven mexicana que se volvió viral por su reacción ante el cierre de TikTok

La red social TikTok no para de dar temas para analizar y debatir. Por lo general son los videos que se publican en ella desde distintos rincones del mundo los que generan todo tipo de reacciones y se convierten en virales, logrando trascender la propia aplicación para llegar a otras plataformas y medios de comunicación.

Sin embargo, el pasado domingo 19 de enero la plataforma TikTok en sí fue la que se convirtió en noticia, y negativa para los habitantes de Estados Unidos. Ese día, los usuarios encontraron en la pantalla de sus dispositivos el mensaje "Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento" y atribuía la situación al establecimiento de una ley que bloqueaba la aplicación en el país norteamericano por cuestiones de seguridad nacional.

Reacción por el cierre de TikTok

Las reacciones ante esta situación no tardaron en llegar a través de otras plataformas y una de ellas, catalogada como extrema, se viralizó en un video. Fue una joven mexicana la protagonista de esta reacción que, entre gritos y llanto, reclamó: "Me va a llevar la v..., güey. Vete a la chin..., todos mis trends, yo uso TikTok todos los días, me cag...".

Su reacción no paraba de escalar y entre insultos dirigidos a Estados Unidos la joven remarcó: "Mi teléfono es mexicano, soy mexicana, no soy gringa". El video, en el que se observa a sus amigas riendo sorprendidas por su reacción, fue compartido a través de la cuenta de X @esdeprofugos2 y en cuestión de minutos reunión miles y miles de visualizaciones.

Para el bienestar de esta joven mexicana y de los usuarios de TikTok de Estados Unidos, la plataforma volvió a estar habilitada desde el lunes 20 cuando Donald Trump asumió nuevamente como presidente. Esto se debe a que el mandatario decidió retrasar la implementación de esta medida por 75 días con el fin de que los activos de la aplicación sean adquiridos por inversores estadounidenses con el fin de que los datos de los usuarios de este país no caigan en manos del gobierno chino, origen de TikTok.

Ante esta situación, el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos dependerá si finalmente sus acciones pasan a manos norteamericanas o si existe otro tipo de acuerdo entre ByteDance y el gobierno que ahora se encuentra en las manos de Trump.