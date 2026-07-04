Tony Dalton vuelve a los escenarios

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La última vez que Tony Dalton subió a un escenario teatral fue 2017 (con la obra de teatro "Juegos de poder"), después el cine y la televisión consumieron todo su tiempo, hasta que el productor Morris Gilbert llegó con el libreto de la puesta en escena "Amigos intocables", entonces decidió volver. "Poder hacer teatro es una bendición para un actor, cuando estás frente al público es cuando te das cuenta de todo, porque cuando estás en el cine o la televisión es diferente, no hay conexión, es un poco más frío; aquí vas sintiendo todo y vas en el momento", expresó Tony Dalton.