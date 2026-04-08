Tori Spelling sufre accidente vial en California con sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- "Ha sido abrumador", dijo la actriz

, reconocida por "Scary Movie 2", luego de que el fin de semana se reportara que sufrió un

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mientras viajaba porjunto a sus cuatro hijos y tres amigos de ellos.Spelling habló por primera vez del suceso en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que destacó la valentía de los menores que la acompañaban: ". Nos sentimos muy agradecidos y afortunados porque pudo haber sido mucho peor", expresó.De acuerdo con reportes de medios internacionales, el percance ocurrió en, cuando un conductor presuntamente se pasó uny se impactó contra el vehículo de la actriz.La colisión provocó la movilización de, que atendieron a los involucrados en el lugar. Posteriormente, ocho personas fueron trasladadas alcomo medida preventiva, aunque se encontraban engeneral.Spelling coincidió con la versión de que el conductor circulaba ay consideró que no respetó el. "Miré a mi derecha y vi que venía directo hacia nosotros. Giré con fuerza hacia la izquierda lo más rápido que pude para evitar que el impacto fuera mayor, especialmente para los niños. El golpe hizo que el auto girara", relató.La actriz también agradeció la atención recibida por parte dely losen el Southwest Healthcare Inland Valley Medical Center, en Wildomar,. "Estoy agradecida con todos los que se han comunicado con nosotros y han ofrecido su apoyo. Sigo procesando lo que pasó, pero siento una enorme gratitud por la vida y por la valentía de todos los niños que estaban en el auto", concluyó.Fuentes informaron aque Spelling, sus hijos y el resto de los involucrados fuerony presentaron, como cortaduras superficiales, moretones y dolor leve.Hasta este miércoles no se han reportado detenciones relacionadas con el caso y lascontinúan con lasImágenes del incidente también muestran que la actriz logró maniobrar su vehículo, lo que habría contribuido a reducir el impacto; el automóvil del otro conductor presentóen la parte frontal, mientras que el SUV de Spelling resultó afectado en menor medida de la parte trasera.