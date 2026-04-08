Tori Spelling sufre accidente vial en California con sus hijos
Tori Spelling agradece la atención médica y destaca la valentía de sus hijos tras el accidente vial en California.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- "Ha sido abrumador", dijo la actrizTori Spelling , reconocida por "Scary Movie 2", luego de que el fin de semana se reportara que sufrió un accidente vial
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mientras viajaba por California junto a sus cuatro hijos y tres amigos de ellos.
Spelling habló por primera vez del suceso en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que destacó la valentía de los menores que la acompañaban: "Estamos bien. Nos sentimos muy agradecidos y afortunados porque pudo haber sido mucho peor", expresó.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el percance ocurrió en Temecula, California, cuando un conductor presuntamente se pasó un semáforo en rojo y se impactó contra el vehículo de la actriz.
La colisión provocó la movilización de servicios de emergencia, que atendieron a los involucrados en el lugar. Posteriormente, ocho personas fueron trasladadas al hospital como medida preventiva, aunque se encontraban en buen estado general.
Spelling coincidió con la versión de que el conductor circulaba a exceso de velocidad y consideró que no respetó el semáforo. "Miré a mi derecha y vi que venía directo hacia nosotros. Giré con fuerza hacia la izquierda lo más rápido que pude para evitar que el impacto fuera mayor, especialmente para los niños. El golpe hizo que el auto girara", relató.
La actriz también agradeció la atención recibida por parte del hospital y los servicios de emergencia en el Southwest Healthcare Inland Valley Medical Center, en Wildomar, California. "Estoy agradecida con todos los que se han comunicado con nosotros y han ofrecido su apoyo. Sigo procesando lo que pasó, pero siento una enorme gratitud por la vida y por la valentía de todos los niños que estaban en el auto", concluyó.
Fuentes informaron a TMZ que Spelling, sus hijos y el resto de los involucrados fueron dados de alta y presentaron lesiones menores, como cortaduras superficiales, moretones y dolor leve.
Hasta este miércoles no se han reportado detenciones relacionadas con el caso y las autoridades continúan con las investigaciones.
Imágenes del incidente también muestran que la actriz logró maniobrar su vehículo, lo que habría contribuido a reducir el impacto; el automóvil del otro conductor presentó daños mayores en la parte frontal, mientras que el SUV de Spelling resultó afectado en menor medida de la parte trasera.
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