Pedro Pascal pasa desapercibido durante rodaje en CDMX

A diferencia del fin de semana, cuando cientos de fans gritaban su nombre en el centro histórico, este martes Pedro Pascal pasó prácticamente inadvertido durante el rodaje de "De noche" en la Ciudad de México.

El actor visitó el Hotel República, ubicado en la calle República de Tacuba, en la capital para continuar con sus escenas. A las afueras del lugar, solo un coche de los años 30 permanecía estacionado; la única señal de que algo sucedía, pues no hubo señales de Pascal.

Al interior, todo transcurrió con calma. El equipo de producción se movía entre conversaciones breves y una sensación de orden que contrastaba con el bullicio de la calle.

Casi a las 15:00 horas, el actor de "The last of us" por fin apareció, pero no se detuvo a saludar a los pocos medios y curiosos que se detuvieron. Por el contrario, en cuestión de segundos abordó una camioneta para ser trasladado a su camper, donde se tomó unos minutos para comer y descansar.

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Una sorpresa fue la presencia de Danny Ramírez, y es que, aunque comparte rol protagónico con el chileno, hasta el momento no se había dejado ver en los sets.

En sus primeros días de grabaciones en la ciudad, Pedro Pascal se ha movido entre dos realidades: la de una súper producción y la de una ciudad que no se detiene, ni siquiera por la presencia de una estrella internacional.