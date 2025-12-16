Tragedia en la familia Reiner: Nick Reiner detenido por asesinato

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Nick Reiner se resguardó en un hotel de Santa Mónica después de haber, supuestamente, asesinado a sus padres Rob Reiner y Michele Singer Reiner, así lo revela TMZ; el joven de 32 años está detenido sin derecho a fianza.

Nick fue arrestado varias horas después de que sus padres fueran encontrados muertos en su casa en el exclusivo vecindario de Brentwood en Los Ángeles el domingo, según informó la policía.

Rob Reiner fue la estrella ganadora del Emmy de la comedia "All in the Family" y luego dirigió películas como "When Harry Met Sally..." ("Cuando Harry encontró a Sally...") y "The Princess Bride" ("El pirata y la princesa"). Fue un activista liberal franco durante décadas. Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Estuvieron casados durante 36 años.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas de arma blanca, según un oficial que informó a The Associated Press.

Los asesinatos fueron especialmente impactantes dado el cálido legado cómico de la familia. Rob Reiner era hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, quien murió en 2020 a los 98 años.

Kathy Bates, quien ganó un Oscar como protagonista de la película de Rob Reiner de 1990 "Misery" ("Miseria"), fue una de las personas que rindieron homenaje a la pareja.

"Amaba a Rob", dijo Bates en un comunicado. "Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó valientemente por sus creencias políticas. Cambió el curso de mi vida. Michele era una fotógrafa talentosa".

Bill Clinton llamó a la pareja "buenas personas generosas que mejoraron a todos los que los conocieron."

"Hillary y yo estamos desconsolados por las trágicas muertes de nuestros amigos Rob y Michele Reiner", dijo en un comunicado. "Inspiraron y elevaron a millones a través de su trabajo en el cine y la televisión."

Hace tres meses, Nick Reiner fue fotografiado con sus padres y hermanos en el estreno de la película de su padre "Spinal Tap 2: The End Continues"

Había hablado públicamente de sus luchas con la adicción, entraba y salía de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar entre medio durante su adolescencia. Rob y Nick Reiner exploraron —y parecieron mejorar— su relación a través de la realización de la película de 2016, "Being Charlie".

Nick Reiner coescribió y Rob Reiner dirigió la película sobre las luchas de un hijo adicto y un padre famoso. No era autobiográfica, pero incluía varios elementos de sus vidas.

"Nos obligó a entendernos mejor de lo que lo habíamos hecho", dijo Rob Reiner a AP en 2016. "Le dije a Nick mientras la hacíamos: 'Sabes, no importa, pase lo que pase con esto, ya ganamos'".

Rob Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables y eternamente disfrutables de los años 1980 y 90, incluyendo "This is Spinal Tap" y "A Few Good Men" ("Cuestión de honor").

Conoció a Michele Singer Reiner en el set de "When Harry Met Sally...", y su encuentro inspiraría el cambio de la película hacia un final feliz, en el que Billy Crystal —uno de los amigos más cercanos de Reiner durante décadas— y Meg Ryan terminan juntos en la víspera de Año Nuevo.

Los Reiner fueron defensores francos de causas liberales y grandes donantes demócratas.

El presidente Donald Trump culpó el lunes a la oposición franca de Rob Reiner al presidente por su asesinato, haciendo la afirmación infundada en una publicación en redes sociales que parecía tener la intención de criticar a sus oponentes incluso ante una tragedia.

Lo que hizo Nick Reiner tras asesinar a sus padres

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo y dejó un rastro de sangre, dijeron a TMZ fuentes con conocimiento directo del hecho.

Usando su tarjeta de crédito, Nick se registró en The Pierside Santa Monica alrededor de las 4:00 de la mañana del domingo; su llegada se produjo horas después de una acalorada discusión con su padre en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien.

Los testigos que vieron a Nick registrarse dijeron que parecía "desorientado", pero no había signos visibles de que hubiera estado en una confrontación violenta; nos dijeron que definitivamente no había manchas de sangre ni cortes en su cuerpo.

La reserva se hizo solo por un día, pero Nick nunca realizó el check out formal. Cuando el personal entró en su habitación el domingo por la mañana, encontraron la ducha llena de sangre y sangre en la cama. La ventana de la habitación estaba cubierta con sábanas.

Los detectives de robo y homicidio del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron al hotel el lunes para reunir pruebas y también entrevistar a los empleados.

Finalmente, Nick fue localizado y arrestado a unas 20 millas de distancia en Exposition Park, cerca del centro de Los Ángeles.

Fuentes dijeron que Nick estaba actuando muy extraño en la fiesta de Conan, pues no interactuaba con los invitados y su atuendo estaba fuera de lugar... era un evento bastante elegante, pero Nick estaba vestido con una sudadera y parecía estar drogado.

Los Reiner tuvieron problemas durante años intentando ayudar a Nick a superar su problema de abuso de sustancias, en gran medida sin éxito.