Tylor Chase avanza hacia rehabilitación tras crisis y vida en la calle

La exposición que ha tenido Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon y protagonista de El manual de supervivencia de Ned, comienza a dar resultados, ya que el actor avanza en su ingreso a un centro de rehabilitación, luego de haber sido hospitalizado y atravesar un momento de alto riesgo durante su situación de calle.

Tylor Chase, de 36 años, diagnosticado hace una década con esquizofrenia y trastorno bipolar, llevaba varios meses viviendo en las calles de California. Su caso se viralizó tras la difusión en TikTok de videos donde aparecía con aspecto deteriorado, ropa sucia y aparentemente bajo el influjo de sustancias.

El actor, quien interpretó a Martin Qwerly, recibió apoyo de su excompañero Daniel Curtis Lee, quien lo llevó a un hotel para resguardarlo previo a Navidad. Sin embargo, la situación se complicó horas después, cuando el hotel reportó que Chase había abandonado la habitación, la cual fue encontrada con basura esparcida, un refrigerador volcado y una tostadora dentro de la bañera.

LEA TAMBIÉN Actor de Nickelodeon Tylor Chase visto en situación de calle Una campaña de recaudación de fondos se ha lanzado para ayudar a Tylor Chase, conocido por su participación en El manual de Ned.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, Curtis Lee explicó que la familia ya había intentado internarlo, pero que el hospital lo dejó en libertad, ya que la ley impide retener a una persona contra su voluntad o permitir la intervención de terceros.

Tylor Chase avanza hacia la rehabilitación

Diagnosticado a los 26 años, el actor presentó de forma aguda y progresiva problemas de dependencia al alcohol y sustancias ilícitas. Ahora, ha iniciado el proceso para ingresar a un centro de rehabilitación, tras la insistencia de excompañeros de reparto y personas cercanas, de acuerdo con el sitio TMZ.

Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, relató a TMZ que visitó a Chase durante tres horas el día de Navidad, encuentro que describió como un "punto de inflexión". Señaló que logró contactar a un centro de crisis, el cual realizó una evaluación en el lugar y determinó que Chase necesitaba atención hospitalaria inmediata.

Actualmente, Tylor Chase permanece bajo observación médica y recibe tratamiento previo a su traslado a un centro de rehabilitación. Por su parte, Joseph Méndez Jr., padre del actor, reconoció que la familia ha intentado en repetidas ocasiones ayudarlo, sin éxito, para que abandone la vida en la calle y acceda a tratamiento.