Flamencos rosados llegan al Lago de Texcoco

En un hecho inédito, una familia de flamencos rosados llegó al Parque Ecológico Lago de Texcoco, área en la cual durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se intentó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

En exclusiva, EL UNIVERSAL visitó el parque, donde comprobó que dos flamencos adultos y uno pequeño se encuentran desde hace un par de días conviviendo con miles de aves migratorias y residentes, incluyendo garzas y patos, que encuentran un refugio en sus humedales.

Cabe destacar que los flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) tienen su hábitat en México, en el norte de la Península de Yucatán.

Con su color que va de rojo intenso a rosa vibrante, que contrasta con el agua lacustre del lago Nabor Carillo, ubicado dentro del lago de Texcoco, los flamencos se ubican dentro de este cuerpo de agua, donde pasan la mayor del tiempo buscando alimento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trabajadores del parque ecológico informaron que la familia de flamencos rojos llegó hace unos días, y que algunos pensaron que era broma o que se podían haber confundido con garzas. Sin embargo, al verlos confirmaron que en realidad eran flamencos.

"Sí, nos avisaron que había en el lago una familia de tres flamencos. Son como la mamá, el papá y el hijito, un flamenquito", dijo uno de los trabajadores consultados.

Poco común, pero no anómalo: experta

Magda Argueta, bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y doctora por la Universidad de California Riverside, indicó que la presencia de esta familia de flamencos en el lago Nabor Carillo es poco común, pero no es anómala, pues indicó que estas aves —durante sus etapas juvenil y adulta— pueden dispersarse de manera ocasional y explorar humedales fuera de su rango típico cuando las condiciones ambientales son adecuadas.

La especialista explicó que por las condiciones que en estos días presenta el lago, los flamencos encontraron un lugar agradable.

"Durante sus etapas juvenil y adulta pueden dispersarse de manera ocasional y explorar humedales fuera de su rango típico cuando las condiciones ambientales son adecuadas. En México, estos movimientos ya se han documentado en otros estados fuera de Yucatán, como Tamaulipas, con registros en los últimos años.

"El lago de Texcoco, que es históricamente salobre, presenta este año una mayor extensión de zonas someras, lo que lo vuelve funcional como sitio temporal: ahí pueden caminar, filtrar el agua y alimentarse de microalgas y pequeños crustáceos que les proporcionan el característico color rosado", dijo.

Señaló que el hecho de que se observen individuos rosados y blancos, y aparentemente saludables, sugiere que no están "perdidos", sino que solamente utilizan el humedal de forma ocasional.

"No se trata de una migración estricta ni de un cambio permanente en su distribución; lo más probable es que, cuando las condiciones locales de agua y alimento dejen de ser favorables, se desplacen a otro humedal [quizá de vuelta a la península], como parte de estos movimientos irregulares, no cíclicos pero naturales, que la especie realiza".

Indicó que, si las condiciones son estables, es posible que se queden algunos días más, pero si el humedal se seca o se vuelve profundo y sin partes someras, se retirarán.

Cientos de especies de flora y fauna

El Parque Ecológico Lago de Texcoco, que abarca 14 mil hectáreas de terreno, alberga más de 250 especies de flora y 370 de fauna, incluyendo especies protegidas y endémicas, además de 10 tipos de hongos y musgos.

También resalta que este parque es el hogar de más de 100 mil aves residentes y otras 200 mil que migran desde Canadá hasta Sudamérica cada invierno.

En el parque, junto a los tres flamencos, destaca por estos días la presencia de miles de patos mexicanos (Anas diazi), el cual mide entre 50 y 55 centímetros, y es identificable por su cola café grisáceo, en donde el pato macho tiene un color verde amarillento, mientras que el pico de la hembra tiene color de amarillo naranja.

También resalta la presencia de cientos de garzas blancas (Ardea alba), las cuales destacan por su altura, pues miden hasta más de un metro con 20 centímetros, cuentan con un cuerpo esbelto y con un pico amarillo.

AMLO declaró el parque como Área Natural Protegida

El 22 de marzo de 2022, en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien convocó a una consulta popular en la cual se decidió rechazar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, emitió el decreto que declaró el Parque Ecológico Lago de Texcoco como Área Natural Protegida (ANP).

Esta zona federal colinda con cinco municipios del Estado de México: Texcoco, Atenco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

El 30 de agosto del año pasado, un mes antes del fin de su sexenio, López Obrador y la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo inauguraron el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual —se informó— tuvo una inversión de más de 5 mil 500 millones de pesos, para beneficiar directamente a 12 mil 500 personas que viven en su periferia, e indirectamente a todos los habitantes del Valle de México.