Valentina Vapaux critica representación mediática de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Más que un estudio de investigación, el libro "

. Entre la autorrealización, la instasoledad y la esperanza de un mundo mejor" (Taurus, 2026) es una selfi personal y, al ser aguda, colectiva de una generación que no se define por hábitos o posturas específicas, sino por la

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. Su autora, la influencer, poeta y periodista, hace unde su generación que está conectada asociales, donde halla su sentido de pertenencia, pero donde se llena de"Para mí es muy natural empezar con mi propia experiencia y desde ese punto hacerme, claro, como todos tenemos nuestros nuestras ideas, por ejemplo, sobre quiénes somos como generación, pero desde ese punto también cito estudios e hicecon personas de mi generación para intentar hacer un retrato colectivo, y para ello utilizo diferentes maneras de escribir: la poesía, la crónica y el análisis, y por eso este libro es una gran mezcla de muchas formas de escribir y de pensar porque este libro no es una caracterización muy esquemática para decir, ´esta es la", sino son más ensayos para pensar sobre nuestro mundo y qué significa ser joven en este mundo y cómo nos sentimos o cómo también hemos cambiado", dice Vapaux.Se afirma que lavalora altamente su, sin embargo, ve a las personas como intercambiables y reemplazables. Dice la autora que hay mucho desconocimiento. Que cuando trabajaba comoen Alemania leía noticias sobre lay la llamabanporque era muy sensible."Eran artículos que llevaban una narrativa muy simple y también negativa donde yo como parte de esa generación y comopensaba, ´esto no está bien analizado, esto no es la verdad´. Eran gente mayor escribiendo de la realidad en la que yo vivo como joven. Empecé a escribir el ensayo porque me afectó también mucho saber que en los medios nos están representando de una manera que yo siento que está como demasiado simple y no tan verdadera", afirma.Valentina asegura que su generación está muy acostumbrada a que no hay esa línea tan fija entre el offline y el online. "Se nos olvida que sí hay una gran diferencia entre, por ejemplo, conocer a alguien en la vida real y eno estar chateando en línea o de verse en lo real".Eso la llevó a hacer un viaje muy interesante, un libro con el que quiere, abrir diálogos entre las generaciones, "pero también dentro de mi generación sentirnos entendidos, no tan solos en esos temas que nos afectan a todos, porque el internet y las redes no son algo que sólo a lale afecta, sino a todos, la gran diferencia es que pues otras generaciones como adultos llegaron a ese momento y nosotros crecimos con eso, no conocemos un mundo sin Internet".Ella espera inspirar a los jóvenes y a todos a intentar también limitar el acceso al Internet porque las plataformas están construidas de una manera "que nos quieren hacer adictos para ganar más dinero, generar más informaciones sobre nosotros".Señala que ellos son elde esas plataformas. "Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, que su fin es hacernos más y más adictos a las plataformas y hay que combatirlo cada uno por sí mismo e intentar que haya, que se demanden controles en las redes sociales".Al final, es un gran reto lo que quiere alcanzar con su libro, "quiero que las personas se sienten, es lo que ellos viven, porque muchas veces uno piensa que como uno se siente es su misma culpa y sí hay que tomarpor su vida, pero también hay que entender las estructuras de nuestro mundo, en el que vivimos, para entender por qué me siento así".. Entre la autorrealización, la instasoledad y la esperanza de un mundo mejor" es uny un collage de crónicas personales, conversaciones, estadísticas, reflexiones y literatura, y al mismo tiempo abre y plantea una serie de, entre ellas: ¿cómo está cambiando la concepción del amor y de las relaciones debido a las