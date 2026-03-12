Vanessa Arias denuncia violencia en LCDLF y lanza señal de auxilio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- "Yo estoy sufriendo violencia psicológica", fue lo que dijo Vanessa Arias dentro de la sala de nominación en "La casa de los famosos", de Telemundo, después levantó una mano con la palma hacia afuera y se retiró; este gesto está dando de qué hablar en redes sociales, ya que es una señal internacional de auxilio,

Arias es una actriz y conductora mexicana, nacida en Sinaloa, que inició su carrera tras estudiar en el CEA de Televisa. Destacó en telenovelas como "Abismo de pasión", "Llena de amor" y "La mentira"; forma parte de la sexta edición del reality.

Vanessa comentó que estaba siendo víctima de violencia psicológica mientras La Jefa le explicaba la necesidad de que todos los habitantes de su casa dejaran de tener conductas violentas; em ambiente de ataques aumentó tras la salida de Sergio Mayer.

"El nivel de violencia debe y tiene que bajar ....no quiero escuchar nada, solo quiero saber si está claro", dijo la voz de La Jefa mientras Vanessa estaba sentada en la sala de nominación.

Previo a su nominación, Vanessa dijo:

"Porque el 'bullying' no es un juego y menos entre mujeres", expresó, para después mencionar a sus tres nominadas: Caely, Curvy y Celinee; posteriormente levantó la mano con la palma extendida y salió de la habitación.

En redes, esta señal está dividiendo opiniones, pues muchos ta tacharon de "ridícula" y la invitaron a salir del reality si es que en verdad se siente violentada.

"Vanessa dice que esta sufriendo violencia dentro de la casa de los famosos. La pregunta es por qué no pide su salida si está siendo violentada". "Por qué no se sale, no está obligada a estar ahí, que no se compare con las víctimas que sí están sufriendo, usar eso no fue correcto", se lee.

Tras las críticas en redes, a través de su cuenta de Instagram, se informó que la señal no se trató de un juego, sino de un sentir real de la actriz, quien tiene una sesión psicológica el día de hoy.

"Amigos a todos los que están preguntando por la señal que hizo Vanessa ayer desde el minuto uno me comuniqué con la producción ya tuve una respuesta por parte de ellos. La señal que hizo Vanessa fue en conciencia y llegó a malinterpretarse, La Jefa la mandó llamar al confesionario después de lo sucedido y le están dando el seguimiento adecuado, hoy tiene cita con la psicóloga, pero cualquier cosa grave producción se comunicará directamente conmigo".

Mucho se ha comentado en las redes de que esta edición de "La casa de los famosos" ha sido quizás la más violenta.

"La casa ha sido muy violenta y entendemos que al ellos estar en aislamiento total las cosas se magnifican a la máxima potencia ahí adentro", concluye el comunicado que se dio a conocer en el perfil de Instagram de Vanessa Arias.