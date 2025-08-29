Video | PolyMarchs arma bailongo ochentero en la Fenapo

El Sonido PolyMarchs montó su enorme discoteca en la Feria Nacional Potosina 2025 este jueves por la noche.

Con dos DJs, el faraónico espectáculo puso a bailar a miles de asistentes por más de tres horas en el Teatro del Pueblo.

El lugar se llenó de energía y nostalgia ochentera, además de un juego de luces monumental.

?? | El Sonido @PolymarchsMx montó su discoteca ochentera en Fenapo #SLP. El lugar se llenó de energía con un enorme juego de luces.

Visita: https://t.co/xWHlvdUFXj pic.twitter.com/B2pPSWDwUF — Pulso Online (@pulso_mx) August 29, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Quién es el Sonido PolyMarchs?

De acuerdo con "The San Diego Union- Tribune", Polymarch fue fundado a finales de la década de los 70 por Apolinar Silva de la Barrera y sus hermanas. Polymarchs inició como un sueño de llevar la música disco y high energy a las pistas de baile en México. Con equipos de sonido fabricados a mano y luces improvisadas, este colectivo creó experiencias sensoriales que transformaron las fiestas en verdaderos espectáculos.

El nombre "PolyMarchs" proviene de la unión de los nombres de Apolinar (Poly), María (Mar) y Elisa (Lichi). Desde sus inicios, el proyecto destacó por su innovación. Aunque en sus primeras presentaciones el equipo era rudimentario, el colectivo no tardó en consolidarse como una referencia en la escena musical mexicana.

Polymarchs llevó géneros como el high energy y el Italo disco a niveles nunca antes vistos en México, realizando eventos masivos en lugares como el Palacio de los Deportes y el Zócalo capitalino. Incluso han llevado su espectáculo a Estados Unidos, compartiendo escenario con artistas de renombre.