AMY ADAMS Y AARON PIERRE“STAR WARS”

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Amy Adams y Aaron Pierre se sumaron este jueves al elenco de ‘Star Wars: Starfighter’, la película protagonizada por Ryan Gosling que actualmente dirige Shawn Levy. La producción del filme comenzó hoy en Londres, y la casa productora Lucasfilm anunció a través de un comunicado en la página oficial de Star Wars que Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings también se suman al elenco del proyecto.

“Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de ‘Star Wars: Starfighter’. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal”, dijo Levy en el comunicado. La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a lo que parece ser un deslizador terrestre.

