AMY ADAMS Y AARON PIERRE“STAR WARS”
Amy Adams y Aaron Pierre se sumaron este jueves al elenco de ‘Star Wars: Starfighter’, la película protagonizada por Ryan Gosling que actualmente dirige Shawn Levy. La producción del filme comenzó hoy en Londres, y la casa productora Lucasfilm anunció a través de un comunicado en la página oficial de Star Wars que Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings también se suman al elenco del proyecto.
“Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de ‘Star Wars: Starfighter’. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal”, dijo Levy en el comunicado. La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a lo que parece ser un deslizador terrestre.
no te pierdas estas noticias
REGRESA A LOS ESCENARIOS
EFE
LA CANTANTE ANUNCIÓ PARA 2026 ‘THE ETERNAL SUNSHINE’, SU PRIMERA GIRA EN SIETE AÑOS TRAS SU ÚLTIMO DISCO, CON LA QUE RECORRERÁ NORTEAMÉRICA
Jackie Chan colaborará con Tom Holland en nueva película de Marvel
El Universal
El maestro de artes marciales Jackie Chan se une a Tom Holland en la próxima película de Marvel, aportando su experiencia en coreografías de acción.