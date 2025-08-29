Iglesia realiza misa por los abuelos

Matehuala.- Como parte de los festejos del día de los abuelos, la iglesia católica llevó a cabo una misa especial para hacer oración por todos los abuelos del municipio y el altiplano.

En la eucaristía se dijo que festejamos a quienes nos han dado amor, sabiduría, y miles de recuerdos inolvidables, no hay mejor momento para agradecerles todo lo que han hecho, quienes ya fallecieron o los que siguen con nosotros, hay que llenar de abrazos y cariños a nuestros abuelos que son los pilares de la familia.

Mencionaron que es claro el papel insustituible que los abuelos tienen dentro de la familia, en la sociedad y la iglesia, ellos son un ejército de testimonios y de fe, nuestros adultos son personas de respetó y con una gran sabiduría, que cuando requerimos apoyo de algo podemos acudir a ellos a que nos aconsejen, son personas que merecen respeto y es lamentable ver que en la actualidad se ha perdido el respeto por los adultos mayores.

Se expuso que no hay que abandonar ni dejar en el olvido a los abuelos, pues hay muchos hijos malagradecidos que se olvidan de ellos y los dejan a su suerte después de que en su juventud ellos trabajaron arduamente para que no les faltara nada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin duda alguna lo mejor que un niño puede tener es un abuelo, el cual incluso hasta los defiende de los regaños de los padres, por lo que piden que Dios bendiga a todos los abuelitos y abuelitas.