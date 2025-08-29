REGRESA A LOS ESCENARIOS

logo pulso
LA CANTANTE ANUNCIÓ PARA 2026 'THE ETERNAL SUNSHINE', SU PRIMERA GIRA EN SIETE AÑOS TRAS SU ÚLTIMO DISCO, CON LA QUE RECORRERÁ NORTEAMÉRICA

Por EFE

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
LOS ÁNGELES (EE.UU.).- La estrella estadounidense Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La intérprete de ‘7 Rings’ compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California, y pasarán por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, ‘Eternal Sunshine’, una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez. Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes ‘Sweetener’ y ‘Thank U, Next’.

Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía ‘Wicked’, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Óscar, de los cuales ganó dos.

