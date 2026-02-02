Vuelve El diablo viste a la moda

Este domingo se lanzó el primer trailer de la secuela de la aclamada cinta "The Devil Wears Prada", mejor conocida en América Latina como "El diablo viste a la moda". El estreno de esta segunda película fue anunciado el pasado 30 de junio de 2025, por el estudio cinematográfico 20th Century Studios en redes sociales, tras 19 años de larga de espera por parte de los fanáticos.

La noche de este 1 de febrero de 2026, el universo de "Runway" vuelve a colocarse en el centro de la conversación tras el lanzamiento del primer tráiler oficial de "El diablo viste a la moda 2". El avance ofrece un primer vistazo al regreso de personajes que marcaron a toda una generación y confirma que la secuela ya es una realidad.

El rodaje de la película concluyó durante el verano pasado y su estreno en salas está programado para abril de este 2026 en América Latina, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará el 1 de mayo del mismo año. La fecha no es casual, ya que coincide con el vigésimo aniversario del estreno de la cinta original de 2006.

La historia vuelve a centrarse en Andrea Sachs, mejor conocida como Andy e interpretada nuevamente por Anne Hathaway. Lejos de ser la joven asistente insegura de la primera entrega, Andy regresa a "Runway" en un contexto radicalmente distinto, donde los medios impresos atraviesan una etapa de declive y la revista enfrenta decisiones que pueden definir su supervivencia.

Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, la temida editora en jefe, mientras que Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, ahora convertida en una influyente ejecutiva dentro de una poderosa marca de lujo. Stanley Tucci también regresa como Nigel Kipling, una de las figuras más queridas del filme original.

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por 20th Century Studios, la trama se enfoca en la confrontación profesional entre Priestly y Charlton, antiguas aliadas que ahora compiten por los ingresos publicitarios en un mercado cada vez más reducido. Este conflicto se desarrolla mientras la posible jubilación de Miranda comienza a tomar fuerza dentro de la narrativa.

De acuerdo con información oficial de 20th Century Studios y Disney, "El diablo viste a la moda 2" tiene fecha de estreno confirmada para el 30 de abril de 2026 en México y el resto de Latinoamérica. La elección de la fecha coincide con el 20 aniversario del estreno de la película original en 2006, un elemento que refuerza el carácter simbólico del regreso de la historia, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger.