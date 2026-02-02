ROMPE ReCORD

LOS ÁNGELES (EE.UU.) El rapero californiano Kendick Lamar volvió a triunfar en los Grammy al coronarse por segundo año consecutivo como el artista más premiado de la edición con cinco galardones, seguido del puertorriqueño Bad Bunny, quien logró dos gramófonos, entre ellos un histórico mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Kendrick Lamar escribió un nuevo capítulo en la historia de la música al convertirse este domingo en el rapero con más premios Grammy, tras imponerse en una de las categorías más disputadas de la noche y dejar atrás los récords que durante años ostentaron JayZ y Kanye West.

Con su victoria en la ceremonia de 2026, el artista originario de Compton alcanzó 26 estatuillas, superando las 25 de Jay-Z y las 24 de Kanye West, una marca que lo coloca en solitario en la cima.