Warwick Davis regresa para serie de Harry Potter

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La ya esperada serie de Harry Potter, de la plataforma de streaming, HBO Max, ha anunciado nuevas adiciones al elenco que dará vida a la historia de J.K. Rowling en formato de programa de televisión.

No hay ni un solo fan de Harry Potter que no esté entusiasmado por la puesta en marcha de la serie que traerá una versión renovada y más larga del aclamado mundo mágico. A casi 15 años del estreno de "Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2", la cinta que dio fin a la historia, los anuncios de la nueva adaptación están dándole de qué hablar a todos los amantes de Hogwarts.

El evento anual "Back to Hogwarts", celebrado cada 1 de septiembre -una fecha emblemática para los fanáticos de la saga- ha dejado una noticia que emociona a todos los seguidores de esta historia, ya que el actor Warwick Davis se integra al elenco de la serie de Harry Potter, para darle vida una vez más al icónico personaje del profesor Filius Flitwick.

¿Qué otras adiciones al elenco se han revelado?

Otros de los nombres que se han revelado en el Back to Hogwarts incluyen a:

Elijah Oshin como Dean Thomas

Finn Stephens como Vincent Crabbe

William Nash como Gregory Goyle

Sirine Saba como Profesora Pomona Sprout

Richard Durden como Profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey

Leigh Gill como Griphook

Esta serie sigue reuniendo a un elenco renovado que dará vida a los memorables personajes de J.K. Rowling, sin embargo, la decisión de incluir a Warwick Davis como el profesor Flitwick se entiende como un guiño al pasado.

Esta acción puede interpretarse como un puente emocional que alude a la nostalgia y conecta a esta nueva producción con la aclamada saga cinematográfica. Indicando también a todos los fans que, aunque verán caras nuevas en sus personajes favoritos, la esencia de Hogwarts y del universo mágico seguirán intactas.

Cabe recordar que los roles principales estarán ocupados por Dominic McLaughlin, quien encarnará a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger; Alastair Stout, interpretando a Ron Weasley; John Lithgow, en el rol de Albus Dumbledore; Nick Frost, como Hagrid; Paapa Essiedu, como Severus Snape y Janet McTeer, dando vida a la profesora Minerva McGonagall.

Esta adaptación televisiva no solo buscará acercar la historia a las nuevas generaciones, sino que, de acuerdo con medios como Variety y The Hollywood Reporter, explorará con mayor detalle los momentos de la trama que quedaron fuera de las películas; haciendo uso de un desarrollo narrativo más pausado y dando a los espectadores un recorrido más fiel por los 7 libros.