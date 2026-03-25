Yeri Mua y Bellakath responden a propuesta de pelea en Ring Royale

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El posible regreso de una

volvió a encender las redes sociales. Aunque parecía que todo había quedado atrás tras su

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, los nombres devolvieron a colocarse enpor una inesperada propuesta.Luego de trabajar juntas en el tema "", ambas influencers habían dejado atrás sus. Sin embargo, la polémica resurgió cuandolanzó unaen su cuenta de X (antes Twitter), donde preguntó a susqué enfrentamientos les gustaría ver en la segunda edición de su eventoEntre lasescribió: " Bellakat vs yerimua?", lo que rápidamente llamó la atención.La primera en responder fue la veracruzana, quien retomó el comentario yla idea sin rodeos: "Paga chido y jalo."Poco después,, también se sumó a la conversación con unabreve pero directa: "Jalo :)".Las respuestas de ambas generaron unentre sus. Mientras algunos celebraron la posibilidad de verlas enfrentarse en el ring, otros pidieron que no participaran en ese tipo de eventos.Entre losque circularon destacan:"Nooooenfocate en tu música yque te dejen algo a futuro y enriquezcan tu carrera no te prestes a ese circo"no te rebajes""Uff eso va estar bueno""Mami no te dejes pilotear por ese zisañoso, si él te apreciara no te animaría a pelear, obvio que lo hace para divertirse mientras se lastiman tu yAdemás de la polémica entre, el ex participante de la Casa de los Famosos adelantó que ya haypara la segunda edición del evento, dejando claro que buscacon alta notoriedad.En suescribió: "Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales. Aquí son. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo"Aunque no reveló nombres, losno tardaron en proponer enfrentamientos que rápidamente se, entre ellos:Faitelson vs. Cuauhtémoc BlancoBelinda vs Eiza GonzálezKarla Panini vs Niurka MarcosSanta Fe Klan vs DhariusCazzu vs Ángela AguilarKarime Pindter vs ManelykCaeli vs YosStopWerevertumorro vs Luisito ComunicaMaribel Guardia vs Imelda TuñónEugenio Derbez vs Victoria Rufo.