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Yeri Mua y Bellakath responden a propuesta de pelea en Ring Royale

Poncho de Nigris confirma dos combates virales y busca más celebridades para Ring Royale.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 04:15 p.m.
A
Yeri Mua y Bellakath responden a propuesta de pelea en Ring Royale

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El posible regreso de una

rivalidad
volvió a encender las redes sociales. Aunque parecía que todo había quedado atrás tras su colaboración musical

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, los nombres de Yeri Mua y Bellakath volvieron a colocarse en tendencia por una inesperada propuesta.
Luego de trabajar juntas en el tema "Él No Es Tuyo", ambas influencers habían dejado atrás sus diferencias. Sin embargo, la polémica resurgió cuando Poncho de Nigris lanzó una dinámica en su cuenta de X (antes Twitter), donde preguntó a sus seguidores qué enfrentamientos les gustaría ver en la segunda edición de su evento Ring Royale.
Entre las opciones escribió: " Bellakat vs yerimua?", lo que rápidamente llamó la atención.
La primera en responder fue la veracruzana, quien retomó el comentario y aceptó la idea sin rodeos: "Paga chido y jalo."
Poco después, Katherinne Huerta, también se sumó a la conversación con una respuesta breve pero directa: "Jalo :)".
Las respuestas de ambas generaron un debate entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron la posibilidad de verlas enfrentarse en el ring, otros pidieron que no participaran en ese tipo de eventos.
Entre los comentarios que circularon destacan:
"Noooo yeri enfocate en tu música y proyectos que te dejen algo a futuro y enriquezcan tu carrera no te prestes a ese circo"
"Yeri no te rebajes"
"Uff eso va estar bueno"
"Mami no te dejes pilotear por ese zisañoso, si él te apreciara no te animaría a pelear, obvio que lo hace para divertirse mientras se lastiman tu y yeri"
Además de la polémica entre Yeri Mua y Bellakath, el ex participante de la Casa de los Famosos adelantó que ya hay combates confirmados para la segunda edición del evento, dejando claro que busca participantes con alta notoriedad.
En su mensaje escribió: "Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales. Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo"
Aunque no reveló nombres, los usuarios no tardaron en proponer enfrentamientos que rápidamente se viralizaron, entre ellos:
Faitelson vs. Cuauhtémoc Blanco
Belinda vs Eiza González
Karla Panini vs Niurka Marcos
Santa Fe Klan vs Dharius
Cazzu vs Ángela Aguilar
Karime Pindter vs Manelyk
Caeli vs YosStop
Werevertumorro vs Luisito Comunica
Maribel Guardia vs Imelda Tuñón
Eugenio Derbez vs Victoria Rufo.

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