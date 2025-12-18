logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Yolanda Andrade reaparece en Instagram tras hospitalización

Yolanda Andrade agradece el apoyo de sus seguidores y envía buenos deseos para el 2026.

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 12:09 p.m.
A
Yolanda Andrade reaparece en Instagram tras hospitalización

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram para reportarse con su "público conocedor", después de que estuviera hospitalizada algunos días por una presunta recaída de salud; la conductora de 53 años padece de dos enfermedades degenerativas que la han obligado a retirarse paulatinamente del ojo público.

Andrade cumple dos años con problemas de salud, dificultades para hablar y caminar la han ido alejando del programa "Montse & Joe" que conduce junto a su amiga y expareja Montserrat Oliver desde 2018.

Yolanda, acompañó su mensaje con una imagen del altar de la Virgen de Guadalupe en la Basílica ubicada en la Ciudad de México; en el mensaje aprovechó para desear a sus seguidores una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026.

"Público conocedor y medios de comunicación: Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una enfermedad degenerativa es una condición crónica e irreversible en la que la función o estructura de tejidos y órganos empeora progresivamente con el tiempo y afectan principalmente el sistema nervioso, músculos y articulaciones, causando pérdida de movilidad, discapacidad y muerte celular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Yolanda Andrade reaparece en Instagram tras hospitalización
Yolanda Andrade reaparece en Instagram tras hospitalización

Yolanda Andrade reaparece en Instagram tras hospitalización

SLP

El Universal

Yolanda Andrade agradece el apoyo de sus seguidores y envía buenos deseos para el 2026.

Ángela Aguilar comparte misteriosos mensajes
Ángela Aguilar comparte misteriosos mensajes

Ángela Aguilar comparte misteriosos mensajes

SLP

El Universal

DORISMAR PADECE MALA ESTÉTICA
DORISMAR PADECE MALA ESTÉTICA

DORISMAR PADECE MALA ESTÉTICA

SLP

El Universal

LOS ÓSCAR SE RETRANSMITIRÁN GRATIS
LOS ÓSCAR SE RETRANSMITIRÁN GRATIS

LOS ÓSCAR SE RETRANSMITIRÁN GRATIS

SLP

EFE