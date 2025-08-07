Zach Cregger revela el equilibrio entre humor y terror en 'Weapons'

Si hay algo que Zach Cregger aprendió mientras escribía y dirigía su película de terror "Weapons", es que las mejores risas no provendrán de los chistes que él escribe.

La película sigue al debut en solitario de Cregger como director "Barbarians" de 2022, el aclamado horror que desafía géneros. Esta vez, el joven director se atreve aún más, sumiendo a un pueblo en el caos cuando todos los niños, excepto uno, de la misma clase desaparecen misteriosamente, dejando un rastro de dudas en su lugar.

El estreno de Warner Bros. llega a los cines el viernes y es tan espeluznante como hilarante, un delicado equilibrio que requirió que Cregger eliminara cualquier intencionalidad detrás de su humor, dijo a The Associated Press.

"Si el humor proviene de una reacción auténtica que tiene un personaje, entonces funciona", afirmó Cregger. "Hay muchos chistes que no llegaron a la película que pensé que iban a ser muy graciosos. Y luego hicimos una proyección de prueba, y nadie se rio y pensé, ´OK, tiene que irse´".

La paranoia es profunda en la película. Los padres desconsolados del pueblo son representados por el personaje de Josh Brolin, Archer, cuyo hijo estaba entre los desaparecidos. La maestra de los estudiantes, interpretada por Julia Garner, está decidida a resolver el misterio, a pesar de que los padres la culpan por las desapariciones.

El humor aquí surge de manera natural, dijo Cregger, mientras los personajes navegan por los eventos absurdos que ocurren a su alrededor.

"No estás buscando la risa, de lo contrario pierdes la risa", dijo Brolin, cuyo personaje tropieza con su dolor, un estado propicio para lo que él llamó momentos genuinos y "vergonzosamente divertidos".

La inquietud de Maybrook refleja a la sociedad

Si 17 niños se levantaran y salieran de sus casas a las 2:17 de la mañana una mañana sin dejar rastro, ¿qué haría una comunidad? Esa pregunta impulsó "Weapons", pintando un cuadro de un pueblo tambaleándose por el misterio.

El escenario de la película, el pequeño pueblo ficticio de Maybrook, Illinois, es tan integral para la trama como cualquiera de sus personajes principales. El pueblo se siente hiperrealista, un principio fundamental para la capacidad de la película de mezclar humor y horror, dos géneros que Garner dijo son "las dos caras de la misma moneda".

"Es gracioso porque esto ni siquiera es como una película de terror propiamente dicha", dijo Garner. "Tiene elementos cómicos y tiene elementos de terror, pero es como su propio género, de alguna manera".

Las reacciones del pueblo ante la tragedia y el shock estaban intencionalmente destinadas a sentirse extrañamente realistas, dijo Cregger. Los padres están indignados, irrumpiendo en los ayuntamientos y exigiendo respuestas airadamente a la policía, la escuela y, más específicamente, a la maestra de los estudiantes. Sin embargo, cuando el personaje de Garner es atacado a plena luz del día, los transeúntes y los dueños de tiendas apenas parpadean, un nivel de indiferencia que Cregger dijo es tan realista como la indignación de los padres.

"Definitivamente, tenemos una actitud de 'guau, no es mi problema' cuando el caos está ocurriendo, porque lo vemos tanto en la televisión que creo que somos capaces de simplemente desconectarnos, incluso cuando está sucediendo frente a nosotros", dijo Cregger. "Viviendo en Estados Unidos, he visto cosas locas suceder con mis propios ojos, justo frente a mí, y simplemente he seguido caminando para bien o para mal, así que no sé, se siente real".

"Weapons" se basa en personajes imperfectos

Brolin, quien ha encontrado un éxito amplio en Hollywood, desde el clásico de 1985 "The Goonies" hasta el universo de Marvel, inicialmente dudó cuando se le propuso la película. Como padre de cuatro hijos, enfrentar su peor pesadilla, perder a sus hijos, era "algo para lo que no quiero presentarme a trabajar", dijo.

Pero "Weapons" otorga a los personajes una capa de profundidad que permitió que el horror, un género que dijo generalmente se trata de manera superficial, de repente tuviera "profundidad, humor y absurdo", lo cual, junto con el amor de su propia hija adulta por "Barbarian", fue suficiente para convencerlo de participar.

La película se burla sutilmente de la vida suburbana, mientras la brutalidad y el horror ocurren bajo la mirada de vecinos entrometidos, departamentos de policía corruptos y relaciones en apuros.

Cada personaje que impulsa la trama es tan defectuoso como víctima de la tragedia. Gandy, la maestra de escuela, es acosada por los padres por sus estudiantes desaparecidos, pero secretamente lucha contra el alcoholismo. Archer, el padre desconsolado, falla en su trabajo y su matrimonio mientras navega por la ausencia de su hijo. Paul Morgan, interpretado por Alden Ehrenreich, es un oficial de policía local con sus propios secretos.

"Cada personaje es percibido de cierta manera y luego cada personaje se rompe", dijo Brolin. "Todo se reduce a esta cosa muy básica: ¿Qué harías si perdieras lo que más valoras? ¿Cómo lo manejarías?"

Para Ehrenreich, quien ha encontrado éxito en dramas, notablemente como un joven Han Solo, "Weapons" ofreció un ritmo diferente, pero no fue el horror lo que lo atrajo. Más bien, fue cautivado por la profundidad y la rareza de la película.

"La extraña resonancia, la extraña voz en off inicial, la forma en que estaba escrita y la especie de ruptura emocional de estos personajes y la profundidad que sentí que había en la escritura, eso fue tan profundo como cualquier drama que he leído en años", dijo Ehrenreich.