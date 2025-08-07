Años después de su última aparición en los MTV VMAs, los rumores sobre el posible regreso de al escenario emocionaron a sus seguidores. Sin embargo, se confirmó que la “Princesa del pop” no formará parte del evento.

Según “TMZ”, la intérprete de “Circus” “nunca fue contactada para el show del próximo 7 de septiembre, jamás estuvo en la lista de artistas y no hay planes en marcha tras bambalinas”.

En redes sociales como X, los fanáticos reaccionaron divididos. Algunos recordaron que la cantante ya había declarado su retiro: “Internet dijo ‘ha vuelto’. Britney dijo ‘no, estoy tranquila’. ¿De verdad creían que los VMAs tenían esa influencia?” y “¿Qué parte de que está retirada no entienden?”. Otros fueron más críticos, comentando sobre sus publicaciones en redes: “¿Recuerdan cuando apareció por primera vez? Era la Caitlin Clark del pop. Ahora mírenla, un ejemplo de lo que la fama hace a la salud mental”, “Ya hemos visto suficientes de sus videos aleatorios este año”, “ella está mal, no es una sorpresa” y “Para alguien que dijo que quería dejar de actuar, actúa frente a la cámara y en bikini todos los días. Yo diría que es una locura”.

Su última presentación en los VMAs fue en 2016, aún bajo la tutela de su padre, Jamie Lee, una medida que duró más de 13 años. Durante ese tiempo, pese a que legalmente era considerada incapaz de realizar tareas básicas, Spears lanzó discos, ofreció una residencia en Las Vegas y cerró su gira mundial Piece Of Me en 2018, con más de 30 presentaciones

