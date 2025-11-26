'Zootopia 2': Una mirada a la secuela con Judy Hopps y Nick Wilde

La original "Zootopia" fue un pequeño milagro. Una película animada de Disney que abordaba temas de raza y prejuicio y lograba contar una historia sensible para todas las partes, antropomorfizándola y, como un extra, colando una broma sobre un perezoso del Departamento de Vehículos Motorizados.

Una secuela que llega casi una década después, "Zootopia 2" no es tan buena. Es una película más tímida y domesticada que se apoya en gran medida en el dúo (aún ganador) de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro estafador de poca monta Nick Wilde (Jason Bateman). Ambos son ahora novatos en la fuerza policial, apodados "los peludos".

Nadie llamaría a la original "Zootopia" una sátira especialmente mordaz. Pero, aun así, la secuela es un poco desdentada, no solo por el cambio de Nick de estafador a policía, sino en toda la metrópoli. El compañero de crimen de Nick que se hace pasar por bebé, el zorro fénec Finnick (Tommy Lister Jr., quien falleció en 2020), apenas se ve. Falta por completo alguien como el yak nudista y fumeta de Tommy Chong. Podrías decir que un toque de gentrificación ha barrido Zootopia.

Así que "Zootopia 2", dirigida por Jared Bush y Byron Howard (ambos veteranos de la primera película), es, como muchas secuelas que tardan en llegar, una versión ligeramente diluida de lo que vino antes. Pero la relación central de Judy y Nick, una colaboración con algunos ecos de "48 Hours" ("48 Horas"), sigue siendo convincente, y la razón principal por la que "Zootopia 2" será bastante satisfactoria para las familias que buscan más leones, tigres y osos caricaturescos (oh, Dios) este noviembre. Se ve genial, es moderadamente divertida y las ciudades de animales son divertidas.

Eso es particularmente gracias al zorro de Bateman. Para un actor con una larga lista de créditos, podría sonar extraño decirlo, pero Nick Wilde es el mejor papel cinematográfico de Bateman. Un canino astuto, sarcástico, pero secretamente dulce con una corbata suelta, está tan perfectamente en la zona de confort de Bateman. Nadie puede hacer mejor una línea sobre crear una alfombra con el pelaje del trasero de un zorrillo, y lo digo como un gran cumplido.

Con el objetivo de probarse a sí mismos como detectives, Judy y Nick causan daños generalizados en la ciudad persiguiendo a un criminal, lo que lleva al malhumorado jefe de policía búfalo de Idris Elba, Bogo, a ordenarlos a una sesión de terapia para socios disfuncionales. (Otros miembros incluyen un dúo de elefante y ratón).

Reconocer y hablar sobre las diferencias es el tema recurrente, que se entrelaza con una trama que va a las raíces de Zootopia. Aprendemos que las serpientes no están permitidas en la ciudad. Mientras Zootopia se prepara para su celebración centenaria, Judy descubre algunas pistas que sugieren una infiltración de serpientes. Pero cuando aparece una (un empalagoso Ke Huy Quan como Gary De'Snake), Judy y Nick se dan cuenta de que las serpientes no son tan malas.

Siguen una conspiración cada vez más profunda para mantener fuera a las serpientes que se remonta a la fundación de Zootopia, al estilo de "Chinatown". Una familia de linces, los Lynxley, siempre ha asumido la propiedad de los muros climáticos que dividen la ciudad en climas variadamente acomodados. Pero incluso uno de los suyos, Pawbert Lynxley (Andy Samberg), sospecha de juego sucio, lo cual, lamento informar, no incluye ni una sola ave.

Pero hay, sin duda, muchos juegos de palabras (Gnu Jersey, Burning Mammal) por encontrar, así como una referencia a "Shining" ("El Resplandor") y un rápido guiño a "Ratatouille" (una secuela de la cual también se informa que está en desarrollo). En "Zootopia", estas cosas son muy sencillas. Vuelve Shakira como una gacela estrella del pop llamada... Gazelle. Los nuevos personajes incluyen a un castor podcaster llamado Nibbles Maplestick (Fortune Feimster) y un alcalde caballo de melena larga (Patrick Warburton). Las aventuras de Judy y Nick los llevan a un enclave amigable con los reptiles al estilo de Nueva Orleans y a una nevada Tundatown.

Para una película que en muchos sentidos trataba sobre un ratón de campo (conejo) que llega a la gran ciudad y encuentra infinitas variedades de vida silvestre, tanto recta como sombría, la secuela de "Zootopia" pasa demasiado tiempo lejos de su metrópoli mamífera. Incluso Nick Wilde, ya sin tantos planes y más en contacto con sus sentimientos, no se siente tan salvaje ahora. El espíritu de aventura divertida de la primera película está lo suficientemente vivo como para llevar la película de Bush y Howard, pero no puedes evitar sentir que hacer una segunda parte también significa domesticación.

"Zootopia 2", estreno de Walt Disney Co., tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por acción, violencia y humor grosero. Duración: 108 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.