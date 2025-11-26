Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas

En medio de los bloqueos de organizaciones campesinas en distintos puntos del país, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aclaró que el paquete de reformas a la Ley General de Aguas busca impedir la transferencia de concesiones entre particulares y frenar el acaparamiento del recurso, más no restringir herencias o compraventas de tierras, como algunos grupos han advertido.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales explicó que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados contempla dos modificaciones centrales: una nueva Ley General de Aguas, derivada del artículo 4 constitucional, que refuerza el derecho humano al agua y define competencias entre los tres órdenes de gobierno; y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27, que propone que el Estado recupere la rectoría del recurso.

El funcionario sostuvo que la actual legislación de 1992 permitió que personas con mayor capacidad económica acumularan concesiones, generando desigualdad frente a comunidades, pequeños productores y agricultores que no pueden acceder al agua.

Por ello, el nuevo esquema impediría que particulares vendan y transmitan títulos entre ellos, además de prohibir cambios de uso que hoy permiten que concesiones otorgadas para agricultura terminen en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios sin control estatal.

Entre otros puntos, destacó la creación de un registro público de concesiones para garantizar total transparencia, la eliminación del acaparamiento especulativo del recurso.

También el fortalecimiento de sanciones contra el "robo de agua"; fondo de reserva de aguas nacionales para garantizar el suministro a comunidades rurales e indígenas; y regulación de sistemas de captación pluvial que han generado afectaciones ecológicas por construcciones desproporcionadas.

Efraín Morales enfatizó que son falsas las versiones que aseguran que la legislación impediría la herencia del agua cuando un inmueble cambia de dueño. Afirmó que las concesiones podrán renovarse a nombre de los herederos o compradores de propiedades, garantizando certeza jurídica.

Finalmente, acusó que quienes se oponen a la reforma "defienden intereses asociados al acaparamiento del agua durante años" y adelantó que la propuesta será discutida en los próximos días en San Lázaro.

Por otro lado, Conagua anunció el arranque de "Agua para Colima", una obra que consiste en un acueducto de alrededor de 21 kilómetros, con una inversión aproximada de mil 780 millones de pesos.

El proyecto busca garantizar el abasto para la zona metropolitana de la capital, que durante décadas ha dependido del suministro proveniente de la comunidad indígena de Zacualpan.

De manera remota, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, celebró la obra y señaló que el crecimiento de la región exigía una nueva fuente de abastecimiento para asegurar presión y volumen suficientes.

Aseguró que la aprobación del proyecto refleja una política federal que prioriza el derecho humano al agua sin importar el tamaño de la población beneficiada.

La mandataria afirmó que la infraestructura dará viabilidad al suministro de agua potable en la zona metropolitana de Colima durante al menos los próximos 30 años, y agradeció el respaldo del gobierno federal, al que calificó como sensible a las necesidades de los estados menos poblados.

