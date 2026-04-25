Ciudad de México, 25 abr (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

CAMe activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en CDMX

La medida ocurre después de que a las 14:00 hora local (20:00 GMT) se registraran concentraciones horarias máximas de 163 partes por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan, Estado de México.

El organismo informó que la medida busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la generación de contaminantes precursores de ozono.

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Factores meteorológicos y ambientales que agravaron la contaminación

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las condiciones meteorológicas se agravaron por un sistema anticiclónico que desde hace cuatro días mantiene estabilidad atmosférica en el centro del país y que este sábado incrementó su intensidad.

A ello se sumaron radiación solar intensa, ventilación limitada y temperaturas elevadas asociadas al inicio de una onda de calor en la zona metropolitana, factores que favorecieron la rápida formación y acumulación de ozono hasta alcanzar un rango de "muy mala" calidad del aire.

Ante esta situación, la CAMe recomendó a la población evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 hora local (entre 19:00 y 01:00 GMT), en especial a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También pidió suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas, posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos en ese horario, no fumar en espacios cerrados y mantenerse informado mediante la aplicación "Aire" y los canales oficiales.

Para reducir emisiones, las autoridades recomendaron también facilitar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aerosoles, pinturas e impermeabilizantes con solventes, recargar gasolina después de las 18:00 horas (00:00 GMT) y antes de las 10:00 horas (16:00 GMT), reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.