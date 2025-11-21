Cepillo de dientes: ¿suave o duro? La clave para una salud bucal óptima

logo pulso
Noviembre 21, 2025 02:09 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Elegir un cepillo de dientes es una tarea básica que se basa en las preferencias de las personas; sin embargo, escoger uno que no sea adecuado podría tener un gran impacto en tu salud bucal.

Estos daños podrían verse reflejados en el esmalte de los dientes o bien tener buenos resultados en la limpieza profunda de la placa, esto genera un debate sobre si elegir un cepillo de cerdas suaves o duras.

Es por eso que aquí te diremos cuál es tu mejor opción dependiendo de tus necesidades.

¿Qué cepillo es el adecuado?

De acuerdo con el portal oficial de Colgate, menciona que el mejor cepillo de dientes es aquel de cerdas suaves inclinadas o de varias capas ya que podría garantizar una excelente limpieza sin causar ningún daño.

Por otro lado, el cepillo de cerdas duras podría afectar negativamente al esmalte y a las encías.

Los factores importantes que debes tener en cuenta en un cepillo son los siguientes:

Cerdas inclinadas para llegar a todos los huecos y resquicios

Cepillo eléctrico para un extra de potencia

Múltiples capas de cerdas

¿Cuáles son las distintas cerdas de los cepillos de dientes?

Existen tres tipos de cepillos de dientes con cerdas suaves como:

Extrasuaves

Suaves

Suavidad media

Estos están especialmente recomendados por especialistas en caso de tener dientes sensibles o signos de erosión dental.

