Cepillo de dientes: ¿suave o duro? La clave para una salud bucal óptima
Consejos para seleccionar el cepillo de dientes perfecto según tus necesidades y evitar daños en tu esmalte y encías.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Elegir un cepillo de dientes es una tarea básica que se basa en las preferencias de las personas; sin embargo, escoger uno que no sea adecuado podría tener un gran impacto en tu salud bucal.
Estos daños podrían verse reflejados en el esmalte de los dientes o bien tener buenos resultados en la limpieza profunda de la placa, esto genera un debate sobre si elegir un cepillo de cerdas suaves o duras.
Es por eso que aquí te diremos cuál es tu mejor opción dependiendo de tus necesidades.
¿Qué cepillo es el adecuado?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con el portal oficial de Colgate, menciona que el mejor cepillo de dientes es aquel de cerdas suaves inclinadas o de varias capas ya que podría garantizar una excelente limpieza sin causar ningún daño.
Por otro lado, el cepillo de cerdas duras podría afectar negativamente al esmalte y a las encías.
Los factores importantes que debes tener en cuenta en un cepillo son los siguientes:
Cerdas inclinadas para llegar a todos los huecos y resquicios
Cepillo eléctrico para un extra de potencia
Múltiples capas de cerdas
¿Cuáles son las distintas cerdas de los cepillos de dientes?
Existen tres tipos de cepillos de dientes con cerdas suaves como:
Extrasuaves
Suaves
Suavidad media
Estos están especialmente recomendados por especialistas en caso de tener dientes sensibles o signos de erosión dental.
no te pierdas estas noticias
Cepillo de dientes: ¿suave o duro? La clave para una salud bucal óptima
El Universal
Consejos para seleccionar el cepillo de dientes perfecto según tus necesidades y evitar daños en tu esmalte y encías.
Advertencias sobre Juguetes de Inteligencia Artificial y Seguridad Infantil
AP
Descubre por qué los juguetes tecnológicos generan preocupaciones en la protección de los niños. ¿Cómo afectan los chatbots de IA?
Meta notifica a jóvenes australianos sobre restricciones de edad en redes sociales
AP
Meta se convierte en la primera plataforma en explicar cómo cumplirá con la ley australiana que prohíbe perfiles de menores en redes sociales.