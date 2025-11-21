logo pulso
SLP

Villa de Pozos revisa seguridad y operación de servicios básicos

Coordinan acciones con GCE mientras el municipio opera pipas por desabasto

Por Samuel Moreno

Noviembre 21, 2025 01:51 p.m.
Villa de Pozos revisa seguridad y operación de servicios básicos

Desde que asumió la presidencia concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas puso el foco en la seguridad. La funcionaria impulsó una mayor coordinación entre la Policía Municipal y la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de los recientes hechos que encendieron alertas entre los habitantes.

La administración lanzó una convocatoria para sumar nuevos elementos y mejorar la capacitación de la corporación, con la intención de fortalecer la presencia policial en las colonias y responder con mayor eficacia ante cualquier incidente.

Además de los operativos conjuntos con la GCE, el municipio trabaja en otro problema que afecta a gran parte de la demarcación: la falta de agua. Ante la limitada respuesta de Interapas, Villa de Pozos mantiene activas pipas propias y rentadas para abastecer a los vecinos, medida que se implementó desde el inicio de la gestión de Aradillas.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que la Guardia Civil Estatal reforzó sus patrullajes en varios municipios, incluido Villa de Pozos, con estrategias de proximidad social y capacitación continua para su personal.

