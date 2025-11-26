ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa

Las herramientas operadas con ayuda de Inteligencia Artificial, como ChatGPT, llegaron para facilitar la ejecución de tareas simples y ofrecer soluciones claras a problemas complejos.

Hoy, el chatbot se volvió parte del día a día de los estudiantes como apoyo para reforzar horas de estudio; sin embargo, también puede representar un riesgo para la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.

Por ello, aquí te explicamos cómo configurar tu cuenta familiar en ChatGPT para aprovechar la IA sin comprometer la seguridad de los menores.

¿Cómo activar el control parental en ChatGPT?

Los controles parentales permiten que las familias decidan qué uso se dará a esta herramienta en casa, con medidas adicionales de seguridad.

Toda la familia compartirá el mismo núcleo al usar la IA y, en el caso de los estudiantes, podrás limitar su empleo solo a horas de estudio y cuando estén en casa.

Guía paso a paso para activarlo:

— Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT desde un navegador.

— Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración".

— En el menú, elige "Controles parentales".

— Selecciona "+ Añadir miembro de la familia".

— Invita al familiar ingresando su correo o número de teléfono.

— El menor recibirá una invitación que deberá aceptar desde su cuenta.

¿Qué acciones puedes configurar?

· Uso del micrófono

· Generación de imágenes

· Límites de horario

· Bloqueo de contenido sensible

· Notificaciones por uso inadecuado