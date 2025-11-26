logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa

Activa tu cuenta familiar y protege a niñas, niños y adolescentes.

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 11:14 a.m.
A
ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa

Las herramientas operadas con ayuda de Inteligencia Artificial, como ChatGPT, llegaron para facilitar la ejecución de tareas simples y ofrecer soluciones claras a problemas complejos.

Hoy, el chatbot se volvió parte del día a día de los estudiantes como apoyo para reforzar horas de estudio; sin embargo, también puede representar un riesgo para la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.

Por ello, aquí te explicamos cómo configurar tu cuenta familiar en ChatGPT para aprovechar la IA sin comprometer la seguridad de los menores.

¿Cómo activar el control parental en ChatGPT?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los controles parentales permiten que las familias decidan qué uso se dará a esta herramienta en casa, con medidas adicionales de seguridad.
Toda la familia compartirá el mismo núcleo al usar la IA y, en el caso de los estudiantes, podrás limitar su empleo solo a horas de estudio y cuando estén en casa.

Guía paso a paso para activarlo:

— Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT desde un navegador.
— Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración".
— En el menú, elige "Controles parentales".
— Selecciona "+ Añadir miembro de la familia".
— Invita al familiar ingresando su correo o número de teléfono.
— El menor recibirá una invitación que deberá aceptar desde su cuenta.

¿Qué acciones puedes configurar?

· Uso del micrófono
· Generación de imágenes
· Límites de horario
· Bloqueo de contenido sensible
· Notificaciones por uso inadecuado

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa
ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa

ChatGPT ya tiene control parental: así puedes activarlo en casa

SLP

El Universal

Activa tu cuenta familiar y protege a niñas, niños y adolescentes.

Las mejores empresas de software de control de asistencia presentes en Latinoamérica
Las mejores empresas de software de control de asistencia presentes en Latinoamérica

Las mejores empresas de software de control de asistencia presentes en Latinoamérica

SLP

Redacción

Las plataformas tecnológicas innovadoras transforman la manera en que las empresas gestionan la asistencia de su personal, mejorando la productividad.

Hallan evidencia de deformación craneal en Tamaulipas
Hallan evidencia de deformación craneal en Tamaulipas

Hallan evidencia de deformación craneal en Tamaulipas

SLP

EFE

Estudio arqueológico en Balcón de Montezuma revela deformación craneal única en Mesoamérica

Cómo activar el control parental de ChatGPT de manera segura
Cómo activar el control parental de ChatGPT de manera segura

Cómo activar el control parental de ChatGPT de manera segura

SLP

El Universal

Aprende a proteger a tus hijos al usar ChatGPT