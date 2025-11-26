¿Dónde ver partidos de Champions este miércoles?

La quinta fecha de la Champions League 2025/2026 llega este miércoles con partidos que prometen muchas emociones, goles, y buen futbol, pues varios gigantes de Europa saltarán a la cancha con la intención de seguir sumando puntos en el torneo.

Entre los duelos más atractivos que se podrán disfrutar hoy, están: Real Madrid vs Olympiacos. Los merengues llegan con nueve puntos en cuatro jornadas, y luego de caer en la última ante Liverpool (1-0) en Anfield.

Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, con los colchoneros urgentes de conseguir unidades, ya que únicamente cuentan con seis.

El Arsenal hará lo propio con el Bayern Múnich, el primer y segundo ligar de esta edición de la Champions, ambos con 12 puntos, por lo que será un partido imperdible.

El Liverpool, en Anfield, enfrentará al PSV, de Países Bajos, y el vigente campeón, el París Saint-Germain, abrirá las puertas de su estadio para jugar ante el Tottenham.

¿Dónde ver los partidos de hoy?

-Pafos FC vs Mónaco/ 11:45/ Fox y Caliente TV

-FC Copenhague vs Kairat Aimaty/ 11:45/ HBO Max, TNT

-Arsenal vs Bayern Munich – HBO Max

-Atlético de Madrid vs Inter – Caliente TV

-Frankfurt vs Atalanta – Space, HBO Max

-PSG vs Tottenham – TNT Sports, HBO Max

-Olympiacos vs Real Madrid – Caliente TV

-Sporting Lisboa vs Brujas – FOX, Caliente TV

-Liverpool vs PSV – Caliente TV.