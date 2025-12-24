Cómo hacer tu foto con Santa Claus con IA

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Se acerca la Navidad y en redes sociales comienzan a circular fotos creadas con Inteligencia Artificial. Entre las figuras más populares, los usuarios utilizan elementos como árboles navideños, regalos, galletas de jengibre y, por supuesto, Santa Claus.

Para que tú también te sumes a la tendencia, en Techbit te compartimos los prompts que debes usar en ChatGPT y Gemini para crear tu propia imagen de recuerdo.

¿Por qué Santa Claus es tendencia en los modelos de IA?

El término "Navidad" proviene del latín "nativitas", cuyo significado es "nacimiento". Esta fecha se conmemora desde el siglo IV, cuando la Iglesia Católica adoptó el festejo del nacimiento de Jesús, utilizando una fusión de tradiciones romanas y paganas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trata de una de las celebraciones más importantes del año, pues suele reunir a todas las familias para disfrutar una cena, además de traer felicidad a los niños con los regalos de Santa Claus.

Este personaje es simbólico en todo el mundo e incluso en el digital, pues cada año inspira creaciones como stickers de WhatsApp, filtros en TikTok, postales en Instagram y muchos recursos más para unirse al festejo.

Además, gracias a la IA ahora se pueden emplear prompts para generar fotos junto a "Papa Noel" y lucir como si estuviera en su casa en el Polo Norte, junto a su venados o los duendes que jalan su trineo.

¿Cómo hacer fotos con Santa Claus en ChatGPT y Gemini?

Para obtener unas fotografías únicas y originales con Santa Claus, primero necesitas tener a la mano el prompt (instrucción que se le da a los modelos de Inteligencia Artificial). Las opciones que hoy te compartiremos son aptas para ChatGPT y Gemini.

Asimismo, te recomendamos utilizarlos en las apps oficiales de ambos modelos de IA, ya que ofrecen mayor velocidad de generación que al hacerlo en el navegador.

Y la segunda medida que queremos compartirte consiste en que, una vez que hayas generado tus fotos, debes borrarlas del historial para conservar tu seguridad.

Proceso en ChatGPT:

Inicia sesión y con ayuda de la herramienta "Adjuntar", sube tu foto. Luego, escribe cualquiera de las siguientes instrucciones:

· Utiliza mi rostro para generar una fotografía en la que me vea abrazando a Papá Noel, junto a un muñeco de nieve, mientras está nevando.

· Usa mi cara para recrear una foto en la que esté posando junto a Santa Claus, donde ambos estemos en su trineo con muchos regalos.

· Utiliza mi foto para crear una imagen en la que Santa Claus y yo estemos parados frente a un árbol navideño con luces coloridas.

Proceso en Gemini:

Inicia sesión; si no tienes una cuenta también puedes hacer la foto. Entra a la app de Gemini y agrega tu foto con la herramienta "Subir archivos". Después, escribe los siguientes prompts:

· Usa el rostro de mi foto para generar una imagen en la que me vea al lado de Santa Claus, haz que en nuestras manos sostengamos un regalo navideño.

· Utiliza la cara de esta imagen para generar una foto en la que esté junto a Papá Noel dentro de una snowglobe.

· Toma mi foto como referencia para recrear una imagen en la que esté al lado de Santa Claus y uno de sus renos, afuera de una choza navideña.

Los anteriores no son los únicos prompts que puedes utilizar: dale rienda suelta a tu imaginación y tú mismo describe la foto a la IA con todos los detalles que desees. Sólo trata de ser muy meticuloso con las instrucciones para mayor precisión.

¡Ahora sí! Gracias a ChatGPT y Gemini conseguirás fotos de ensueño con Santa Claus, listas para compartir y presumir en tus redes sociales.