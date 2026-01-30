Comparativa de herramientas de email marketing: Mailrelay frente a Mailjet, MailerLite y Acumbamail

Elegir una herramienta de email marketing es una decisión que suele tomarse pensando en el corto plazo, pero que termina teniendo un impacto directo en el crecimiento de cualquier proyecto digital.

No todas las plataformas están pensadas para escalar, ni ofrecen el mismo equilibrio entre precio, funcionalidades y soporte real. En esta comparativa se analizan cuatro soluciones populares, Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail, con un enfoque claro: entender qué ofrece cada una y por qué Mailrelay se posiciona como una alternativa especialmente sólida frente a sus competidores.

Para quienes quieran profundizar desde el primer momento, la información completa de la herramienta puede consultarse directamente en Mailrelay, donde se detallan sus planes y características principales.

Qué factores marcan la diferencia en una herramienta de email marketing

Antes de entrar en la comparativa directa, conviene aclarar qué aspectos son realmente determinantes cuando se elige una plataforma de email marketing y por qué no basta con fijarse únicamente en el precio.

Capacidad de envío y límites reales

Muchos planes gratuitos parecen atractivos a primera vista, pero esconden límites diarios o restricciones que dificultan campañas continuas. Esto suele convertirse en un freno cuando la base de datos empieza a crecer.

Entregabilidad y reputación

La tasa de llegada a bandeja de entrada depende en gran medida de la infraestructura técnica: IPs, control de spam y sistemas de optimización del envío. Es un punto crítico, especialmente para empresas que manejan grandes volúmenes de correos.

Facilidad para crear campañas

Un editor visual eficiente y flexible reduce tiempos y errores. La incorporación de inteligencia artificial empieza a ser un valor diferencial para quienes buscan agilidad sin sacrificar calidad.

Soporte y cercanía

Cuando surge un problema, el idioma y la rapidez del soporte son claves. Aquí es donde muchas herramientas internacionales pierden puntos frente a soluciones locales bien consolidadas.

Mailrelay: una propuesta pensada para crecer sin fricciones

Mailrelay destaca por combinar potencia técnica con una propuesta muy accesible, tanto para proyectos pequeños como para empresas con necesidades avanzadas.

Herramienta española con soporte en español

Uno de los aspectos más valorados de Mailrelay es que se trata de una plataforma española, con panel completamente en español y atención al cliente en el mismo idioma. El soporte se ofrece por teléfono, chat y sistema de tickets, algo poco habitual en herramientas internacionales, donde el soporte suele limitarse a formularios o documentación.

El mayor plan gratuito del mercado

Mailrelay ofrece el plan gratuito más amplio dentro de su categoría: hasta 80.000 correos electrónicos al mes para un máximo de 20.000 contactos, sin límites diarios. Esta característica permite trabajar campañas reales desde el primer momento, sin la sensación de estar probando una versión recortada.

Editor visual con IA integrada

La creación de boletines se simplifica gracias a un editor visual intuitivo que incorpora inteligencia artificial para ayudar en el diseño y la generación de contenidos. Esto resulta especialmente útil para equipos pequeños o para quienes no cuentan con recursos de diseño propios.

Excelente entregabilidad y enfoque empresarial

Mailrelay trabaja con rangos de IPs propios y algoritmos diseñados para optimizar la entregabilidad. Esta infraestructura lo convierte en una opción especialmente adecuada para grandes empresas que necesitan enviar millones de correos electrónicos, manteniendo estabilidad y control sobre la reputación de envío.

Automatizaciones incluidas en la versión gratuita

A diferencia de otras plataformas, Mailrelay permite crear automatizaciones y flujos incluso en su plan gratuito, lo que facilita la implementación de estrategias avanzadas sin necesidad de pasar a planes de pago desde el inicio.

Mailjet: orientada a equipos técnicos y desarrolladores

Mailjet es una herramienta conocida, especialmente en entornos donde la integración técnica es prioritaria.

Lo más destacable

Buen rendimiento para envíos transaccionales.

API potente y flexible.

Limitaciones frente a Mailrelay

El plan gratuito de Mailjet incluye límites diarios de envío, y muchas funciones avanzadas quedan reservadas para planes de pago. Además, el soporte en español no siempre es inmediato, lo que puede suponer una barrera para equipos no técnicos.

MailerLite: simplicidad para proyectos pequeños

MailerLite ha ganado popularidad por su enfoque sencillo y su curva de aprendizaje reducida.

Ventajas principales

Interfaz clara y fácil de usar. Adecuada para blogs, creadores de contenido y pequeños negocios.

Aspectos a tener en cuenta

Sus planes gratuitos limitan tanto el número de contactos como algunas automatizaciones. A medida que el proyecto crece, la necesidad de pasar a un plan de pago llega bastante pronto, especialmente si se buscan flujos complejos.

Acumbamail: alternativa española con enfoque más básico

Acumbamail comparte con Mailrelay el hecho de ser una herramienta española, aunque su propuesta es diferente.

Puntos positivos

Panel y comunicación en español.

Enfoque claro en campañas tradicionales de email marketing.

Diferencias clave

En comparación con Mailrelay, sus límites de envío y funcionalidades resultan más ajustados, sobre todo en planes iniciales. Para proyectos de gran volumen, suele requerir una inversión más temprana.

Comparativa general: por qué Mailrelay destaca

Si se analizan los factores clave de forma conjunta, Mailrelay sobresale en varios puntos críticos:

Plan gratuito sin precedentes , sin límites diarios.

, sin límites diarios. Infraestructura sólida , pensada para grandes volúmenes de envío.

, pensada para grandes volúmenes de envío. Automatizaciones disponibles desde el inicio .

. Soporte humano en español , con múltiples canales de contacto.

, con múltiples canales de contacto. Editor con IA, que agiliza la creación de campañas.

Estas características explican por qué muchas empresas comienzan con otras herramientas y terminan migrando cuando el crecimiento exige mayor fiabilidad y menos restricciones.