Sheinbaum reacciona a los aranceles de Trump por apoyo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó sobre la orden del mandatario estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles a países que suministran petróleo a Cuba.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero en Tijuana, Sheinbaum Pardo declaró que esta acción "podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" y pidió ver los alcances porque tampoco se quiere poner en riesgo a nuestro país.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes", declaró.

Comentó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a entrar en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conocer con precisión los alcances de lo publicado por Donald Trump.

"Ver los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar", dijo al comentar que Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a la isla.

"Hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Reafirmó el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, "pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional".

La Mandataria federal agregó que nuestro país buscará "distintas alternativas": "Evidentemente en la defensa también de México, obviamente para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional".

"He pedido al secretario De la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances. Y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos, lo que significaría una crisis humanitaria", dijo.

"Sobre todo, nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando", dijo.