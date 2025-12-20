Conjunción lunar con Saturno y Neptuno: Evento astronómico en diciembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, los eventos astronómicos se convierten en una oportunidad para mirar al cielo y despedir el calendario con un fenómeno poco común.

En los últimos días de diciembre se podrá observar la conjunción lunar con Saturno y Neptuno, un acercamiento aparente entre estos cuerpos celestes que ocurre cuando comparten una misma región del cielo desde la perspectiva terrestre.

¿Cuándo y dónde observar la conjunción?

De acuerdo con el sitio especializado en eventos astronómicos, Star walk, el evento tendrá lugar el 27 de diciembre, cuando la Luna en fase menguante se aproxime visualmente a Saturno poco después del atardecer. Esa misma noche, también pasará cerca de Neptuno, aunque este último no será visible a simple vista y requerirá el uso de telescopio debido a su bajo brillo.

Desde México, la conjunción podrá apreciarse en dirección al suroeste, siempre que el horizonte esté despejado y no exista una fuerte contaminación lumínica. Aunque Saturno no es tan brillante como Júpiter o Venus, puede distinguirse por su tono amarillo pálido, especialmente cuando se encuentra próximo a la Luna.

¿Cómo distinguir planetas de estrellas en el cielo nocturno?

Según National Geographic, una de las formas más sencillas de diferenciar planetas de estrellas es observar su comportamiento luminoso. Las estrellas suelen titilar debido a las turbulencias de la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como centelleo. En contraste, los planetas emiten una luz más estable y constante, ya que se encuentran mucho más cerca de la Tierra.

Cada planeta presenta características particulares.

Saturno destaca por su brillo moderado y su color amarillo tenue

Marte muestran un tono rojizo

Venus resalta por su intensa luminosidad.

Además, los planetas siguen una trayectoria conocida como la eclíptica, la misma ruta aparente del Sol en el cielo. Si un objeto brillante se encuentra cerca de esa línea, es probable que se trate de un planeta.

Conjunciones de fin de año y condiciones de observación

Las conjunciones no implican que los cuerpos celestes estén realmente cerca entre sí, sino que se alinean visualmente desde la Tierra. En este caso, la Luna servirá como referencia para ubicar a Saturno, mientras que Neptuno quedará reservado para observadores con binoculares potentes o telescopios.

Especialistas recomiendan buscar cielos oscuros, alejados de zonas urbanas, y observar poco después del ocaso, cuando el cielo comienza a oscurecerse por completo. El uso de binoculares facilita la localización de Saturno y permite apreciar mejor la posición relativa de la Luna. Para Neptuno, un telescopio es indispensable, ya que su brillo es demasiado tenue para el ojo humano.

También es importante revisar el pronóstico del clima y elegir una noche sin nubosidad. Aunque no se requiere equipo profesional, la paciencia y la adaptación de la vista a la oscuridad mejoran notablemente la experiencia.