Creer que nadie te quiere hackear te puede convertir en víctima

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Creer que "no somos importantes" es el

que abre la puerta a

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, advirtió, académico del Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación de la Universidad Iberoamericana. En un contexto donde elya rebasa al físico en relevancia, ignorar sus riesgos coloca a la población en clara desventaja.En un entorno en el que lamás rápido que la capacidad de las personas para comprenderla, lase ha convertido en una. Mientras millones de usuarios navegan sin preparación suficiente, losse profesionalizan y perfeccionan constantemente sus"El problema es que nosotros no pensamos en seguridad todo el tiempo, pero para los atacantes esa es su forma de vida. Ellos investigan, prueban y perfeccionan susconstantemente", explicó el especialista, al subrayar la desventaja en la que se encuentran las y los usuarios.Estano solo incrementa la, sino que también abre la puerta a, donde una sola persona puede convertirse en el eslabón más débil de toda una red, institución o comunidad.Uno de los principales riesgos, advirtió Bustio, es lade seguridad. Pensar que "a mí" es, en realidad, elpara ser víctima de un delito digital. "Siempre que terminamos pensando que no somos importantes, ya estamos perdiendo la batalla".El académico subrayó que losno necesariamente buscan a figuras públicas, sino aque forman parte de estructuras más amplias, lo que facilita el acceso a información, sistemas o contactos más valiosos.El feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, tras responder a unaen internet, evidenció que los riesgos digitales pueden teneren el mundo físico. Para Bustio, este caso también refleja una idea equivocada: confiar en que laspodrán prevenir estos delitos desde su origen."Es fantasioso pensar que alguien nos va a cuidar en el. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar", sostuvo, al precisar que el papel del Estado es generar marcos legales, pero no sustituir laLasa partir de ofertas falsas no son nuevas, pero sí más peligrosas. El especialista recordó el libro "La cuchilla", donde un personaje crea unapara eliminar a su competencia laboral, una lógica que hoy se replica en elcon mayor alcance y sofisticación.Más allá de los casos extremos, el problema central es de. La sociedad sigue viendo lo digital como un, cuando en realidad ya es el principal entorno de"Elcada vez tieneque el mundo físico. Si no lo aceptamos, ya estamos", concluyó.