logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

La UNAM resalta que un modelo flexible de amor reduce la ansiedad y el estrés en las parejas.

Por El Universal

Febrero 13, 2026 12:26 p.m.
A
Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Descentralizar el amor romántico, que proviene de un modelo rígido y tradicional, ayuda a eliminar las violencias entre parejas, promueve la equidad de género y favorece que cada individuo tenga espacio para su desarrollo personal, señaló Carolina Armenta Hurtarte, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
"Busquemos (relaciones) aquellas más equitativas, que fomenten la igualdad entre pares, el respeto a la individualidad, el bienestar emocional; así nos sentiremos mejor y nuestra salud va a estar favorecida, reduciendo problemas habituales como la ansiedad y el estrés", dijo.
En ocasión del Día del Amor y la Amistad, manifestó que más allá de la comercialización y trivialización de esta fecha, es importante celebrar los lazos afectivos en general, pues son fundamentales para los seres humanos, manifiesta
Indicó que "el hecho de carecer de pareja no significa estar mal o que hemos fallado; quizá no la tengo porque no lo requiero, pero cuento con amistades y familia, es decir, otro tipo de relaciones emocionales".
Explicó que los vínculos afectivos están asociados al apego desde la infancia. "Por ejemplo, cuando una niña o niño va a la escuela por primera vez es fundamental el tipo de crianza que ha tenido para enfrentar una separación extensa, pues demasiada cercanía a la madre o al padre genera mayor ansiedad cuando esta situación sucede", refirió.
A decir de la universitaria, durante la adolescencia se conjugan cambios hormonales, con un cuerpo que se está desarrollando y nos hace cuestionarnos quiénes somos y cómo vamos a construir nuestra identidad, la cual también se busca en una relación amorosa, en esa primera atracción hacia una persona que queremos como pareja; en el noviazgo se ve ya una estabilidad identitaria.
Los primeros enamoramientos, externó, son como una explosión emocional y generalmente tienen algunos elementos del amor romántico. "La problemática de estos contextos normativos es que no permiten identificar las diversidades sexuales e identitarias".
En tanto, en quienes logran estabilidad y una relación positiva, las claves son la comunicación abierta, la escucha, las herramientas de negociación, pues no siempre están de acuerdo. Es deseable mantener el respeto teniendo como base la equidad, así como el reconocimiento emocional de la otra persona, argumenta.
Armenta Hurtarte consideró que se puede aprovechar el 14 de febrero para pensar en los distintos tipos de parejas que existen actualmente, es un amplio abanico. Lo importante es fomentar relaciones libres de violencia, eso es fundamental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja
Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

SLP

El Universal

La UNAM resalta que un modelo flexible de amor reduce la ansiedad y el estrés en las parejas.

Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín
Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín

Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín

SLP

El Universal

México cuenta con 57 especies de colibríes, 13 endémicas, que están en riesgo por tráfico y destrucción de hábitats.

Alineación de seis planetas; ¿cuántos días faltan?
Alineación de seis planetas; ¿cuántos días faltan?

Alineación de seis planetas; ¿cuántos días faltan?

SLP

El Universal

La alineación de seis planetas podrá observarse en México durante la última semana de febrero, con pico el día 28.

LUCA Bot, agente de IA que ayuda a tomar decisiones
LUCA Bot, agente de IA que ayuda a tomar decisiones

LUCA Bot, agente de IA que ayuda a tomar decisiones

SLP

El Universal

La inversión en inteligencia artificial es prioridad para Cemex ante retos globales y competitividad.