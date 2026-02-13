Liga MX | Hora y canales de los juegos de este viernes

Este viernes 13 de febrero, se pone en marcha la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, con dos partidos.

Luego de la quinta fecha llegara a su fin el sábado pasado, con la victoria (1-0) del América sobre el Monterrey, hoy arranca una nueva.

Este día el Puebla, los Pumas, el Toluca y el Tijuana entran en acción, con el objetivo de sumar puntos para no rezagarse en la tabla general.

Los dos duelos prometen regalar emociones a las cuatro aficiones que desean que sus equipos obtengan una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación.

Por un lado, la Franja tratará de acercarse a los puestos de la Liguilla y alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Con cinco puntos, se encuentra en la decimotercera posición, por lo que necesita ganar esta noche ante el Club Universidad Nacional para no quedarse atrás.

Los del Pedregal vienen heridos luego de haber quedado eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf a media semana, pero tratarán de mantener el invicto en la Liga MX y acercarse al superlíder, las Chivas.

Con nueve unidades, ocupa el quinto lugar, así que buscará volver a tener la posibilidad de terminar la jornada en el segundo.

En el otro duelo, los Diablos Rojos y los Xolos se enfrentan en un duelo directo al encontrarse cerca el uno del otro en la clasificación.

El equipo de Antonio Mohamed tiene nueve puntos y es sexto general, mientras que el de Sebastián Abreu es décimo con siete.

Por tal motivo, se espera que ambos duelos en este inicio de la Jornada 6 sean bastante atractivos para los espectadores que tendrán la oportunidad de verlos, ya que serán transmitidos por televisión abierta.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos:

· Puebla vs Pumas

· Fecha: Viernes 13 de febrero

· Hora: 19:00

· Estadio: Cuauhtémoc

· Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

· Toluca vs Tijuana

· Fecha: Viernes 13 de febrero

· Hora: 21:00

· Estadio: Nemesio Diez

· Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One





