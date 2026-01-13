Reportan caída de X este martes
Durante la mañana de este martes 13 de enero, la red social de X, antes Twitter, comenzó a presentar fallos en su operación habitual en diversos países.
De acuerdo con la plataforma Down detector, la falla en la plataforma comenzó al rededor de las 07:50 horas, y se mantiene hasta ahora.
Los usuarios reportan problemas en la aplicación, en la conexión del servidor, el feed y al momento de recargar la página.
no te pierdas estas noticias
Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases
El Universal
Ante el regreso a clases en temporada invernal, conoce cómo proteger a los niños del frío y prevenir enfermedades respiratorias.
Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento
El Universal
El científico Venki Ramakrishnan explica por qué no hay una solución definitiva para frenar el envejecimiento.