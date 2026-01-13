logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Reportan caída de X este martes

Por El Universal

Enero 13, 2026 09:31 a.m.
A
Reportan caída de X este martes

Durante la mañana de este martes 13 de enero, la red social de X, antes Twitter, comenzó a presentar fallos en su operación habitual en diversos países.
De acuerdo con la plataforma Down detector, la falla en la plataforma comenzó al rededor de las 07:50 horas, y se mantiene hasta ahora.
Los usuarios reportan problemas en la aplicación, en la conexión del servidor, el feed y al momento de recargar la página.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan caída de X este martes
Reportan caída de X este martes

Reportan caída de X este martes

SLP

El Universal

Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases
Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases

Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases

SLP

El Universal

Ante el regreso a clases en temporada invernal, conoce cómo proteger a los niños del frío y prevenir enfermedades respiratorias.

Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento
Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento

Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento

SLP

El Universal

El científico Venki Ramakrishnan explica por qué no hay una solución definitiva para frenar el envejecimiento.

¿Es seguro hacer el Registro Móvil en línea para clientes Telcel?
¿Es seguro hacer el Registro Móvil en línea para clientes Telcel?

¿Es seguro hacer el Registro Móvil en línea para clientes Telcel?

SLP

El Universal

Telcel garantiza la protección de datos de sus usuarios en el proceso de Registro Móvil. Conoce las medidas implementadas para asegurar la seguridad de la información.