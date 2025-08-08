Día del Gato 2025: ¿cuáles son los felinos más famosos del cine?

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional del Gato, una fecha para visibilizar su protección, cuidados y rendir homenaje a uno de los animales más queridos y enigmáticos del mundo, este viernes recordaremos algunos que dejaron huella en la pantalla grande.

Esta celebración fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (en inglés International Fund for Animal Welfare, IFAW) junto con otros grupos defensores de los derechos de los animales.

La elección de la fecha surgió de la idea de establecer un día para promover la adopción responsable, la esterilización y el respeto hacia los gatos domésticos o callejeros, así como celebrar el vínculo que puede existir entre los humanos y estos animalitos.

Jonesy (Jones): El valiente gato de la película Alien (1979) que sobrevive junto a Ripley, demostrando que incluso en el espacio, un gato puede ser un compañero leal.

Church: El inquietante gato de Cementerio de Mascotas (1989), basado en la novela de Stephen King, que ha aterrado a varias generaciones.

Crookshanks: El gato de Hermione en la saga Harry Potter, famoso por su pelaje esponjoso y su instinto para detectar a las personas sospechosas.

Figaro: El gato negro de Pinocho de Disney, que debutó en 1940 y se convirtió en una de las mascotas animadas más queridas.

El Gato con Botas: Originario de la saga Shrek y con su propia franquicia, este felino de grandes ojos y aguda astucia es uno de los personajes animados más entrañables del cine moderno.