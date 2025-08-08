logo pulso
Día del Gato 2025: Datos curiosos que debes saber sobre los felinos

Explora las características únicas de los felinos en esta celebración del Día del Gato 2025

Por El Universal

Agosto 08, 2025 01:34 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cada 8 de agosto se celebra a los gatos, una de las mascotas más queridas del mundo, con el fin de reconocer la compañía y el bienestar de este animal.

Aunado a ello, se busca fomentar la adopción, el cuidado responsable, y evitar el maltrato de estos animales.

Los gatos conservan muchas características inigualables con otras de su especie, es por ello que te contaremos algunos datos curiosos que tienes que saber sobre estos felinos.

Conoce algunos datos curiosos sobre estos felinos

De acuerdo con el Museo Universum, estas son algunas de curiosidades de los gatos:

Los gatos tienen una excelente visión nocturna.

Sus papilas gustativas no perciben los sabores dulces.

Puede saltar siete veces su tamaño.

Realiza alrededor de más de 100 sonidos distintos para comunicarse.

Su ronroneo tiene una frecuencia de 24 a 140 Hertz.

Pueden mover sus orejas 180 grados y por separado.

Sus bigotes tienen muchas terminales nerviosas y le permiten detectar distancias.

A medida que aprendas un poco más sobre tu mascota, podrás comprender mucho mejor todos sus comportamientos.

