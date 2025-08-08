FGE es "totalmente objetiva" en caso Marista: García Cázares

Si bien, dijo desconocer si la madre de un infante presunto agresor de un alumno del Instituto Marista, trabaje en la Fiscalía General del Estado (FGE), esto no afecta las investigaciones de la causa penal, sostuvo María Manuela García Cázares, titular de dicha institución de procuración de justicia.

A más de 10 meses que un alumno del grupo especial del Instituto Marista habría sido víctima de agresión sexual dentro del plantel por parte de otro estudiante, el esclarecimiento no progresa, por ello, la mamá exige que FGE presente evidencias que existen avances.

García Cázares defendió que, si fuera el caso, esto no interviene “para nada” en los trabajos y diligencias del Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI), pues la Fiscalía es “totalmente objetiva” en las averiguaciones.

Subrayó que el objetivo es esclarecer la denuncia presentada por la madre, cuya indagatoria está a punto de concluir.

