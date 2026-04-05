Eclipse Solar Total: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?

CIUDAD DE

, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Este

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elha preparado una serie de eventos que aseguran cautivar no solo a los amantes de los astros, sino a cualquier persona que se atreva a mirar hacia arriba para fascinarse con lasDe brillantesque podemos apreciar cada mes, ao Lluvias de estrellas, un místicose ha posicionado entre los fenómenos astronómicos más esperados del año.Se trata delsolar total de, considerado uno de losde la historia por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (, por sus siglas en inglés), y aquí te contamos cuándo ocurrirá.-----¿Cuándo ver elsolar total deElsolar total de esteocurrirá el próximo miércoles. Será un espectáculo astronómico histórico, considerado uno de lose importantes del siglo, según laDe acuerdo con, el portal especializado en astronomía, tendrá una duración de alrededor de 4 horas y 20 minutos, comenzando sua las 15:34 (horario GMT), alcanzando su máximo a las 17:45 GMT y finalizando 19:57 GMT.-----¿Dónde se podrá ver elsolar total deSegún información del mismo medio, estesolar total se podrá ver, principalmente, desde elde la Tierra.En zonas como el, Groenlandia, el oeste de Islandia y gran parte della población podrá apreciar elen su totalidad. Sin embargo, en otros lugares como Canadá, Estados Unidos, Europa y África occidental, se verá únicamente de forma parcial.Desafortunadamente, enno se logrará ver elni siquiera de forma parcial. La buena noticia es que aunque los y las mexicanas no veremos este espectáculo en vivo y en directo, lay otras plataformas especializadas en astronomía sí transmitirán el evento.