El cielo de México se ilumina con la Luna de Cosecha 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cielo de México se prepara para uno de los eventos astronómicos más esperados: la Luna de Cosecha 2025. También conocida como Luna de Maíz, recibe su nombre por las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica, que vinculaban la luna llena de esta época con la recolección de cultivos como el maíz.

La mejor hora para ver la Luna de Cosecha será desde el anochecer del 6 de septiembre hasta la madrugada del 7 de septiembre. No se necesita equipo especial, aunque binoculares o telescopio permiten apreciar más detalles de su superficie, esto de acuerdo con el sitio de Star Walk.

Según National Geographic, el nombre proviene de la tradición agrícola del hemisferio norte, donde esta luna marcaba la temporada de recolección. Su denominación no tiene relación con el color de la luna, sino con su papel como guía para el trabajo nocturno en los campos.

Las próximas lunas llenas del año incluyen:

- Luna de Castor: 5 de noviembre

- Luna Fría: 4 de diciembre

Este plenilunio representa una oportunidad única para disfrutar del cielo nocturno y planificar observaciones astronómicas, especialmente en lugares alejados de la contaminación lumínica urbana.

Su cercanía al equinoccio de otoño añade un valor estético y simbólico, haciendo que la Luna de Cosecha 2025 sea un fenómeno inolvidable.