El otoño altera cuerpo y emociones

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.

De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.

¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?

La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.

¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?

Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:

