logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

El otoño altera cuerpo y emociones

Menos horas de sol alteran energía, emociones y defensas.

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 12:19 p.m.
A
El otoño altera cuerpo y emociones

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.

De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.

¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?
La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.

¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?
Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

  • Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.

  • Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.

  • Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.

  • Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.

  • Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El otoño altera cuerpo y emociones
El otoño altera cuerpo y emociones

El otoño altera cuerpo y emociones

SLP

El Universal

Menos horas de sol alteran energía, emociones y defensas.

Estados Unidos se acerca a acuerdo con millonarios por control de TikTok
Estados Unidos se acerca a acuerdo con millonarios por control de TikTok

Estados Unidos se acerca a acuerdo con millonarios por control de TikTok

SLP

AP

El presidente Trump menciona a Murdoch y Dell en posible acuerdo para controlar TikTok en EE. UU.

Qué pasa si devuelves las llamadas perdidas de números desconocidos
Qué pasa si devuelves las llamadas perdidas de números desconocidos

Qué pasa si devuelves las llamadas perdidas de números desconocidos

SLP

El Universal

Consejos prácticos para mantener la seguridad telefónica y evitar ser víctima de fraudes y extorsiones

Eclipse Solar: ¿a qué hora verlo en México?
Eclipse Solar: ¿a qué hora verlo en México?

Eclipse Solar: ¿a qué hora verlo en México?

SLP

El Universal