El otoño altera cuerpo y emociones
Menos horas de sol alteran energía, emociones y defensas.
El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.
De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.
¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?
La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.
¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?
Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.
Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.
Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.
Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.
Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.
no te pierdas estas noticias
El otoño altera cuerpo y emociones
El Universal
Menos horas de sol alteran energía, emociones y defensas.
Estados Unidos se acerca a acuerdo con millonarios por control de TikTok
AP
El presidente Trump menciona a Murdoch y Dell en posible acuerdo para controlar TikTok en EE. UU.
Qué pasa si devuelves las llamadas perdidas de números desconocidos
El Universal
Consejos prácticos para mantener la seguridad telefónica y evitar ser víctima de fraudes y extorsiones