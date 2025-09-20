logo pulso
Eclipse Solar: ¿a qué hora verlo en México?

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 04:27 p.m.
Eclipse Solar: ¿a qué hora verlo en México?

Una vez más, el cielo brindará un espectáculo digno de admirar, ya que este domingo llega el Eclipse Solar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados del 2025, mismo que no será visible en el continente americano.
Aunque no se oscurecerá el día por completo, este fenómeno, en el que la Luna se coloca entre nuestro planeta y el Sol, tapando solo una parte de su luz, promete ser un momento especial para quienes disfrutan de mirar hacia arriba y maravillarse con los caprichos del universo.
Con sus juegos de sombras y luces, los eclipses siempre despiertan curiosidad y asombro. Ya sea que lo observes con filtros especiales, en compañía de amigos o simplemente sigas la transmisión en línea, este fenómeno es una oportunidad perfecta para recordar lo pequeños que somos frente al cosmos y lo grandioso que puede ser detenerse, por unos minutos, a contemplar el cielo.
De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía-, el Eclipse Solar comenzará a partir de las 17:29 GMT (11:29, hora de México) y finalizará a las 21:53 GMT (15:53, hora de México).
Esto quiere decir que su duración total será de aproximadamente 264 minutos; sin embargo, esta cifra puede variar dependiendo de la parte de la Tierra desde donde se observe.
El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 19:41 GMT (13:41, en horario de México), momento en el que la Luna cubrirá cerca del 80% del disco solar, según información del portal citado.
La NASA ha informado que este Eclipse Solar parcial no será visible desde México, ni desde ningún país del continente americano.
Este evento podrá apreciarse con claridad en Australia, Nueva Zelanda, la Antártida y vastas extensiones de los océanos Pacífico y Atlántico.

