Google se asocia con Walmart y otros minoristas para compras con chatbot Gemini AI

NUEVA YORK (AP) — Google anunció el domingo que está ampliando las funciones de compra en su chatbot de IA al asociarse con Walmart, Shopify, Wayfair y otros grandes minoristas para convertir la aplicación Gemini en un comerciante virtual además de un asistente.

Una función de pago instantáneo permitirá a los clientes realizar compras en algunos negocios y a través de una variedad de proveedores de pago sin salir del chat de Gemini que utilizaron para encontrar productos, según Walmart y Google.

La noticia fue anunciada el primer día de la convención anual de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York. El papel de la inteligencia artificial en el comercio electrónico y su impacto en el comportamiento del consumidor está previsto a dominar el evento de tres días.

"La transición de la búsqueda tradicional en la web o en aplicaciones al comercio liderado por agentes representa la próxima gran evolución en el comercio minorista", declaró John Furner, próximo presidente y CEO de Walmart, en un comunicado conjunto con Google y el CEO de Alphabet, Sundar Pichai.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nueva función de compras de IA de Google funciona de esta manera: si un cliente pregunta qué equipo obtener para un viaje de esquí en invierno, por ejemplo, Gemini devolverá artículos del inventario de los minoristas participantes.

En el caso de Walmart, los clientes que vinculen sus cuentas de Walmart y Gemini recibirán recomendaciones basadas en sus compras anteriores, y cualquier producto que decidan comprar a través del chatbot podría combinarse con sus carritos de compras en línea existentes de Walmart o Sam's Club, según el comunicado.

OpenAI y Walmart anunciaron un acuerdo similar en octubre, diciendo que la asociación permitiría a los miembros de ChatGPT usar una función de pago instantáneo para comprar casi todo lo disponible en el sitio web de Walmart, excepto alimentos frescos.

Google, OpenAI y Amazon están compitiendo para crear herramientas que permitan compras sin interrupciones impulsadas por IA, llevando a los usuarios de chatbots desde la navegación hasta la compra dentro del mismo programa en lugar de tener que ir al sitio web de un minorista para completar una compra. La competencia entre OpenAI y Google se ha intensificado en los últimos meses.

Antes de la reciente temporada de compras navideñas, OpenAI lanzó una función de pago instantáneo dentro de ChatGPT que permite a los usuarios comprar productos de minoristas selectos y vendedores de Etsy sin salir de la aplicación.

Salesforce, una empresa de software en San Francisco, estimó que la IA influyó en 272,000 millones de dólares, o el 20%, de todas las ventas minoristas globales, de una forma u otra, durante la temporada de compras navideñas.

Google dijo que las funciones de compra asistidas por IA en Gemini solo estarían disponibles inicialmente para usuarios en Estados Unidos, pero que planeaba expandirse internacionalmente en los próximos meses.