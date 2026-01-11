Galindo pide frenar adelantos electorales y enfocarse en gobernar

El alcalde Enrique Galindo Ceballos exhortó a los integrantes de su administración municipal a no adelantarse a los tiempos electorales y mantenerse enfocados en las tareas de gobierno, al señalar que 2026 será un año clave para consolidar proyectos y fortalecer la confianza ciudadana.

Galindo reconoció que el ambiente político comienza a activarse al inicio del año, pero subrayó que su prioridad sigue siendo la administración pública. "Yo creo, y ha sido mi convicción, concentrarme en gobernar la ciudad y ser un buen alcalde", afirmó. Destacó que 2026 será un periodo relevante en obra pública e infraestructura, áreas en las que aseguró se redoblarán esfuerzos.

El edil comentó que será hasta noviembre o diciembre cuando formalmente arranque el proceso electoral, momento en el que prevé que se generen definiciones y espacios para quienes busquen participar políticamente. No obstante, pidió claridad institucional dentro del Ayuntamiento.

"A mis colaboradores, a los que son funcionarios municipales, les digo que no se distraigan de la actividad de gobierno", señaló, recordando que los potosinos eligieron a la administración para atender las necesidades de la ciudad y no para promover aspiraciones personales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo insistió en que él mismo se mantiene fuera de la discusión electoral y enfocado en su labor diaria: "Ni yo ando en eso; les pido que no se distraigan de lo sustantivo, que es gobernar la ciudad", concluyó.