Jane Goodall muere a los 91 años tras vida dedicada a los chimpancés

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles falleció a los 91 años Jane Goodall, científica que dedicó su vida al estudio de los chimpancés y revolucionó en su campo al demostrar que los animales "tienen sentimientos, emociones e inteligencia", hecho que reconoció como su máximo legado, en un encuentro que sostuvo con medios mexicanos la semana pasada.

The Jane Goodall Institute comunicó que la primatóloga murió por causas naturales en California, donde estaba de visita como parte de su gira en Estados Unidos.

En el contexto de polarización en la sociedad, Jane Goodall (Londres, 1934) recordó el pasado 26 de septiembre en México que el enfrentamiento es parte de nuestra naturaleza: "Desafortunadamente los chimpancés, como nosotros, tienen su lado oscuro: pueden matar, tienen una especie de guerra primitiva", declaró en un encuentro con medios.

La zoóloga de 91 años visitó la semana pasada la Ciudad de México porque impartió una conferencia magistral en la Universidad de la Libertad. Antes de la charla, donde habló sobre cómo el hecho de que su madre alimentara su curiosidad la impulsó a ser científica y las similitudes de los chimpancés y los humanos, Jane Goodall conversó con la prensa sobre cómo en el discurso del calentamiento global se ha dejado de lado un tema importante, que es el de la destrucción de la biodiversidad: "Estamos pasando por la sexta extinción planetaria. Ahora hay mucho enfoque en temas de cambio climático, pero no tanto en la pérdida y tenemos que entender que todo está interconectado. La agricultura en particular tiene un impacto gigante con el uso de pesticidas, herbicidas y de todos estos químicos que están matando los ecosistemas necesarios para la vida, no solamente nuestra, sino de miles de especies más y me gustaría felicitar al gobierno de México por prohibir la siembra semillas genéticamente modificadas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí