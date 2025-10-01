Fenapo y Arena, aún sin conexión regular de agua: Interapas

El director general del organismo operador Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y la Arena Potosí aún no cuentan con una conexión regular a la red hídrica, situación que ha generado inconformidad entre vecinos de las colonias aledañas, quienes acusan afectaciones en el suministro de agua durante los periodos de mayor actividad en la zona.

El funcionario explicó que desde que se presentó la denuncia ciudadana sobre un supuesto consumo excesivo de agua por parte de estos recintos, se solicitó formalmente a los administradores tanto de la feria como de la arena que ingresaran la documentación correspondiente para analizar la factibilidad de conexión al sistema municipal.

Hernández Delgadillo señaló que los responsables de ambos espacios ya acudieron al organismo y actualmente se encuentran en el proceso de integración de los requisitos necesarios. Una vez completada la entrega, Interapas emitirá la resolución que determine la viabilidad técnica y legal del servicio en esa zona.

El director general reconoció que las quejas vecinales son persistentes, en especial por parte de colonias como Popular y Satélite, que enfrentan irregularidades en el abasto durante los eventos masivos. Subrayó que, aunque el organismo busca ser solidario con estas actividades, también debe garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad.

Asimismo, precisó que tanto la Arena Potosí como la Fenapo se encuentran en zonas municipales, al igual que las colonias afectadas, por lo que es responsabilidad del Interapas vigilar que el uso del recurso hídrico se ajuste a lo establecido en la ley.

Finalmente, Hernández Delgadillo reiteró que el organismo atenderá las demandas ciudadanas, pero también dará seguimiento al procedimiento administrativo para que los recintos puedan contar con un suministro de agua regular y debidamente autorizado.