La frecuencia que recomiendan expertos para cambiar sábanas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Cada noche, la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y células muertas sin que se note. Dormir en sábanas sucias no solo es incómodo, puede, el descanso y hasta la salud.Lo que parece inofensivo puede convertirse en une inclusosi no se cambia la ropa de cama con la frecuencia adecuada.Aunque a simple vista luzcan limpias, las sábanas pueden acumular millones deen tan solo unos días. Durante el sueño, el cuerpo humano llega a sudar hasta medio litro por noche y desprende miles deque quedan atrapadas en los tejidos.Este ambiente cálido y húmedo favorece ladel polvo, organismos microscópicos que se alimentan deEs un dato que muchos desconocen o suelen posponer, ya que la suciedad no es visible. Sin embargo, la evidencia es clara.De acuerdo con un artículo de, por motivos de higiene relacionados con el sudor y las células muertas que el cuerpo desprende al dormir, las sábanas deben cambiarseo, como máximo, cada dos semanas para evitar lay laAdemás, especialistas citados porseñalan que, en solo una semana de uso, las sábanas pueden albergar, lo que refuerza la importancia deLa frecuencia puede variar dependiendo del estilo de vida y condiciones personales, como:Personas conEnpor el: cambiar la ropa de cama al recuperarse, ya que virus ypueden permanecer en los tejidosUso de: mayorPara eliminary mantener tus sábanas en buen estado, toma en cuenta estas recomendaciones:Lávalas con(evita agua caliente para no dañar las fibras)No es necesario usar cloro o suavizanteUsaTrata las manchas antes del lavadoAñade un poco depara eliminar oloresLava solo con ropa de cama similar y evita prendas con cierres o velcro.