La frecuencia que recomiendan expertos para cambiar sábanas
Dormir en sábanas sucias puede causar alergias, irritaciones y problemas respiratorios, según expertos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Cada noche, lacama acumula sudor , bacterias
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y células muertas sin que se note. Dormir en sábanas sucias no solo es incómodo, puede afectar la piel, el descanso y hasta la salud.
Lo que parece inofensivo puede convertirse en un foco de irritaciones, alergias e incluso problemas respiratorios si no se cambia la ropa de cama con la frecuencia adecuada.
Aunque a simple vista luzcan limpias, las sábanas pueden acumular millones de bacterias en tan solo unos días. Durante el sueño, el cuerpo humano llega a sudar hasta medio litro por noche y desprende miles de células cutáneas que quedan atrapadas en los tejidos.
Este ambiente cálido y húmedo favorece la proliferación de ácaros del polvo, organismos microscópicos que se alimentan de restos de piel.
Es un dato que muchos desconocen o suelen posponer, ya que la suciedad no es visible. Sin embargo, la evidencia es clara.
De acuerdo con un artículo de BBC, por motivos de higiene relacionados con el sudor y las células muertas que el cuerpo desprende al dormir, las sábanas deben cambiarse cada semana o, como máximo, cada dos semanas para evitar la acumulación de residuos y la proliferación de ácaros.
Además, especialistas citados por Time Magazine señalan que, en solo una semana de uso, las sábanas pueden albergar millones de colonias bacterianas, lo que refuerza la importancia de lavarlas con frecuencia.
La frecuencia puede variar dependiendo del estilo de vida y condiciones personales, como:
Personas con alergias o piel sensible: cada 3 o 4 días
En temporada de calor: cada 4 o 5 usos por el aumento de sudor
Después de una enfermedad: cambiar la ropa de cama al recuperarse, ya que virus y bacterias pueden permanecer en los tejidos
Uso de productos capilares o cremas: mayor acumulación de residuos
Para eliminar bacterias y mantener tus sábanas en buen estado, toma en cuenta estas recomendaciones:
Lávalas con agua fría o tibia (evita agua caliente para no dañar las fibras)
No es necesario usar cloro o suavizante
Usa detergente neutro
Trata las manchas antes del lavado
Añade un poco de vinagre blanco para eliminar olores
Lava solo con ropa de cama similar y evita prendas con cierres o velcro.
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